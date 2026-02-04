承認用家族法人逃漏稅！金宣虎道歉稱不熟運營 現已補繳個人所得稅

南韓娛樂圈逃稅風波延燒，先是「臉蛋天才」車銀優涉嫌逃稅200億韓元，接著近期因Netflix熱播劇《愛情怎麼翻譯？》人氣攀升的金宣虎也被爆出逃稅。今日經紀公司Fantagio發出聲明道歉，稱金宣虎在發現法人運作可能引發誤解後就「決定中止」，之後經紀公司結算款項都是直接給金宣虎本人，但為了糾正錯誤，他已補繳完成個人所得稅，法人註銷程序也在進行中，同時做反省。

整起風波源自韓媒爆料金宣虎效法同公司的車銀優，透過家族法人公司轉移演藝收入，涉嫌將個人所得稅轉為法人稅避稅。具體操作包括向掛名員工的父母支付高額薪資，再由父母將款項轉回本人，且公司信用卡還被用於私人用途，被父母用來支付生活開支、娛樂費用，引發所得轉移與逃漏稅爭議

Fantagio在聲明中說明，金宣虎於2024年1月為開展演藝活動及戲劇製作，設立了家族法人公司，到了2025年2月與Fantagio簽訂新合約之前的相關活動，其結算款項均透過該法人結算。但隨著金宣虎意識到法人運作可能引發誤解後「決定中止」，因此有近一年以上並未透過該法人進行任何實質的活動。

而Fantagio與金宣虎簽訂專屬合約至今，所有結算款項均直接支付給金宣虎本人，因此Fantagio與金宣虎之間的合約流程及相關活動，與法人公司並無任何關係。

Fantagio指出，為糾正當時對法人運營缺乏認知，金宣虎已全部返還過去使用的法人信用卡、向家人支付的薪資及法人名下車輛。此外，針對過去透過法人取得的結算金額，也在原本已繳法人稅的情況下，「補繳完成個人所得稅」。目前法人註銷程序正在進行中，相關行政手續預計近期完成。

Fantagio表示，金宣虎對於在未充分理解法人運營的情況下，設立並維持該法人約一年之久一事，正在進行深刻反省，並在致上誠摯的歉意。公司亦對由此帶來的混亂與擔憂表示歉意，未來將更加謹慎管理所屬藝人的整體活動。

