承認發言不妥！陶晶瑩向范姜彥豐道歉了 親曝2人私訊

藝人陶晶瑩日前在廣播節目《陶色新聞》中評論粿粿、范姜彥豐與王子之間的三角風波，她於18日節目中正式道歉，坦承部分言論確實不妥，並透露已私下向范姜彥豐傳訊息致歉。

陶晶瑩18日在廣播節目透露 已私下向范姜彥豐傳訊息致歉。 （圖／翻攝自飛碟聯播網YouTube）

陶晶瑩先前在節目中與媒體人吳小帽談及此事件時，提到范姜彥豐在「天后闆妹」直播中飲用名為「小王秘蜜粿果綠」的飲品，還微笑稱「好喝」，她直言此舉恐被外界解讀成「消費自己的婚姻與傷痛」，甚至可能變成娛樂效果，對形象有負面影響。不過她也保留空間，認為范姜可能是直播中處境為難，「太冷靜會被說沒情緒，太配合又被批評炒作話題。」

廣告 廣告

范姜彥豐3日現身天后闆妹的直播，飲用諷刺粿粿與王子的飲品「小王秘蜜粿果綠」。（圖／翻攝自天后闆妹、粿粿臉書）

然而這番評論引發不少網友批評，有人指責陶晶瑩是在二度傷害當事人。對此，陶晶瑩在18日的節目中坦承，自己的評論確實不妥，反省在資訊不足的情況下做出揣測，忽略了當事人的感受。陶晶瑩說：「那場直播他可能是被臨時Cue到，不知道該怎麼反應。在資訊不足的狀況下，我做了錯誤的判斷，尤其對當事人不舒服，覺得很不好意思。」

陶晶瑩更在節目中公開透露，已私下主動透過IG傳訊息向范姜彥豐道歉，內容寫道「不好意思，不應該這樣議論你」。令人意外的是，范姜彥豐回覆表示可以理解並接受道歉，但仍希望整件事不要再擴大。對此，陶晶瑩大讚范姜彥豐是個很溫暖的人，「他真的是個很溫柔的人，我覺得他說話非常非常的溫柔。」

面對爭議，陶晶瑩選擇勇於面對，公開道歉表示說錯了就承認，「我覺得我們該道歉就道歉，說錯話就說錯話，我覺得人本來就應該反省，然後有不對的就承認不對，然後希望被傷到心或感情的人，能夠原諒我不是那個意思，能夠接受我的道歉，因為本人他真的很善良的一個男生，謝謝他，也謝謝大家的指正。」

延伸閱讀

徐凱希昔租屋吃悶虧！遭房東索違約金 庾澄慶傻眼：在耍賴

週末開唱！TWICE獻聲高捷進站音 城市沉浸式活動先行開跑

胡瓜玩遊戲誤「襲胸」籃籃挨轟 製作單位道歉了