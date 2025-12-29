承認索馬利蘭掀動盪！胡塞撂狠話：以色列在當地任何存在視為軍事目標

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

以色列近期承認東非索馬利蘭為國家的舉動，持續引發反對聲浪，葉門什葉派激進組織胡塞武裝（al-Ḥūthiyyūn，又譯青年運動、真主輔士）在當地時間28日更揚言，將把以色列在索馬利蘭的任何單位都視為軍事目標，引發另一波國際緊張情勢。

納坦雅胡政府承認索馬利蘭，引發胡塞武裝組織揚言攻擊。（圖／聯合國官網）

根據《半島電視台》報導，胡塞武裝領袖阿卜杜勒馬利克胡塞（Abdul-Malik al-Houthi）在線上發布聲明表示，胡塞將把以色列在索馬利蘭的任何存在都視為軍事目標，因為它們象徵對索馬利亞以及葉門的侵略，並對兩地的安全構成威脅。

胡塞武裝與以色列處於敵對狀態，雙方經常互相發動攻擊。據專家分析，有鑑於以色列、索馬利蘭關係加溫，可能加大進入亞丁灣、紅海的機會，對位在葉門的胡塞而言，不啻為一大威脅。

以色列的舉動已造成不少國際反彈，包括作為索馬利蘭主權聲索國的索馬利亞政府、埃及、土耳其等國，以及非洲聯盟（African Union）、歐盟等國際組織，再加上此次胡塞組織的軍事威脅，這對近期因巴勒斯坦戰事而廣受國際譴責的以色列而言，恐怕是帶來另一個麻煩。

儘管承認索馬利蘭為主權獨立國家的舉動並不受國際歡迎，但索馬利蘭自1991年以來一直是以事實上的國家（de facto state）在運作，其當前處境與台灣相當類似，擁有自己的政府、軍隊、貨幣等，且國內環境相對穩定，但幾乎不被任何國家承認。台灣雖然近年與索馬利蘭關係日益升溫，但也僅由雙方互派代表，進行事實上的承認，並未正式宣布承認索馬利蘭為主權獨立國家。

