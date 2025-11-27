承認羅唯仁加入英特爾！執行長陳立武否認帶「機密資料」入組謠言：將全力支持羅重返公司

日前爆出台積電前資深副總羅唯仁在退休後，疑帶機密資料轉投英特爾擔任執行副總裁，台積電25日也對羅提出訴訟。對此，據外媒報導，英特爾執行長陳立武表示，公司將全力支持羅唯仁加入公司，並稱帶營業秘投奔等相關謠傳皆為不實，強調英特爾嚴禁使用或轉讓任何第三方機密資訊或智慧財產權。

在台積電提告隔天，英特爾26日同樣發聲明回應謠言，表示嚴格禁止使用或轉移任何第三方的機密資訊或智慧財產權，並高度重視承諾。然而據《Wccftech》報導，陳立武在一份英特爾內部備忘錄向員工表示，完全支持這位台積電前高層的加入，並指所有指控均毫無根據。

陳立武表示，據英特爾掌握的所有資訊，針對羅唯仁的指控毫無根據，他們將繼續全力支持他。陳也說，作為此次轉型的一部分，英特爾歡迎羅唯仁重返公司，羅曾在英特爾工作18年，致力於晶圓製造技術研發，而英特爾秉持嚴格的政策和管制措施，嚴禁使用或轉讓任何第三方機密資訊或智慧財產權。



報導提到，此為陳立武首次直接點名羅唯仁，可能代表此次人事案已經「八九不離十」；而羅加入對英特爾晶圓代工的唯一好處，在於他能理解供應鏈的動態，尤其是美國客戶在尋找外部代工廠時的需求；至於技術轉移的可能，英特爾已否認任何此類可能性。

(圖片來源：三立新聞網)

