承認逃稅了！金宣虎發聲道歉 急做手續滅火：目前正深刻反省中

金宣虎承認逃稅。（翻攝自IG）

韓國男神金宣虎近日捲入逃漏稅爭議，就在今（4）日稍早，他也承認了相關指控並說，已經繳納了所有所得稅，相關公司正在辦理關閉手續，目前正在深刻反省，並且對此表示歉意。

近期南韓藝人逃漏稅事件連環爆，除了「臉蛋天才」車銀優外，同公司的金宣虎也被爆逃漏稅。韓媒指出，金宣虎於2024年成立一人法人公司「SH2」，疑似將高額演藝收入轉入法人名下，以適用較低的 19% 法人稅率，與個人所得最高近 50% 的稅負形成明顯落差。

廣告 廣告

對此，金宣虎所屬經紀公司Fantagio先前稱，法人成立初衷為舞台劇製作，並非節稅操作，且金宣虎加入公司後已停止營運、正依法辦理歇業。Fantagio稍早說明，金宣虎已經知道公司本身的營運會造成誤解，所以停止了相關的營運，1年多來，公司幾乎沒有展開任何活動，Fantagio也澄清，合約與金宣虎相關公司沒有任何關係。

Fantagio表示，金宣虎個人公司目前正在辦理註銷手續，為了糾正公司當時管理不善的問題，他已歸還所有過往的公司信用卡使用記錄、家庭薪資以及公司車輛。Fantagio也說，對於先前透過公司結算的款項，他在已繳納的公司稅基礎上補繳了個人所得稅，公司正在辦理手續，相關行政程序即將完成。

Fantagio提到，金宣虎已經深刻反思，他在對公司運營缺乏充分了解的情況下，成立並維持了1年多的公司，公司方也說，為造成的困惑和擔憂深表歉意，今後將盡最大努力，更加嚴格地管理旗下所有演員的活動。

更多鏡週刊報導

《愛情怎麼翻譯？》男神翻紅後出事 金宣虎捲逃漏稅疑雲

把握好天氣！今各地多雲到晴「這時候」強烈冷氣團再襲 「西望洋」颱風恐將生成

女兒疑被霸凌重傷住院 網紅醫曝「校方竟要被害者道歉」：高度不解、震驚