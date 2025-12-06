承認「未成年犯罪」 趙震雄宣布引退：有責任承擔過去的錯誤

南韓影帝趙震雄宣布退出娛樂圈。(文策院提供)

南韓影帝趙震雄昨（5日）遭《Dispatch》指控青少年時期曾涉及偷車、無照駕駛、性侵等行為，經紀公司雖承認其在未成年時期犯錯，並未涉及性犯罪，不過黑歷史仍造成廣泛討論。今（6日），趙震雄透過經紀公司發布聲明，宣布退出演藝圈，並停止所有公開活動。

曾出演《Signal 信號》、《無路可走：輪盤賭》的南韓影帝趙震雄昨（5日）遭《Dispatch》爆料青少年時期涉嫌偷車搶劫、性侵，被送往青少年管教所，成年後也有暴力毆打、酒駕等行為。對此，經紀公司發聲明表示，趙震雄在未成年時期確實有不當行為，但僅有一部份事實，「明確否認性侵相關指控」，本人則深刻反省致歉。

經紀公司雖否認性侵相關指控，但趙震雄的黑歷史仍造成廣泛討論。據南韓媒體《京鄉體育》報導，趙震雄透過經紀公司發布聲明表示，「向那些因為我過去負面經歷而讓那些信任我、支持我的人失望深表歉意，我虛心接受所有批評，並從今天起停止一切演藝活動，正式結束我的演藝生涯，相信我有義務為過去的錯誤承擔責任，感謝所有我愛和尊敬的人，非常抱歉」。

此次宣布，對原先預計將於2026年初播出的《Signal 信號2》造成衝擊，恐怕無法如期播出，劇迷紛紛表示，「這種時候就用AI吧」、「要成廢土了啊！他在裡面可是演為了懸案受害者而努力的正義警察啊，這不可能播」、「趙震雄戲份佔比超重的，根本無法解決」、「太誇張了」。

