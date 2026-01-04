承諾今年會調薪！賴清德喊：要讓基本工資跨越3萬元

賴清德總統4日下午前往新竹喜來登飯店出席「國際青年商會中華民國總會第74屆總會長暨理監事就職典禮」，他在致詞時宣布多項經濟利多，並承諾會持續調升基本薪資，今年要讓基本工資跨越3萬元大關。

賴清德。（圖／中天新聞）

賴清德致詞時表示，台灣民主已成為亞洲燈塔，經濟表現同樣亮眼，股市已站上2萬9000點，失業率更降至3%，創下25年來新低紀錄。賴清德表示，國民平均所得今年可望達成4萬美金的目標。

賴清德指出，台灣在國際評比中名列前茅，不僅經濟實力持續提升，更是國際社會一股良善且正面的力量。他表示，台灣不僅在防疫上貢獻國際，更在各項天然災害中慷慨解囊，是國際社會繁榮發展中不可或缺的夥伴。

廣告 廣告

針對創業者與中小企業關心的經濟環境，賴清德表示政府將作為最強後盾。他說明，目前台美匯率穩定，利率也保持在2%左右的適度寬鬆政策。針對國人關心的對美對等關稅談判，賴清德透露已進入最後階段，行政院已編列930億元專案預算，從人才培育、金融支持、安定就業及打開國際通路等4個面向，協助受關稅影響的中小微型企業，單一企業最高可貸款6000萬元並享有低利補貼。

賴清德。（圖／中天新聞）

在產業願景規劃上，賴清德宣布行政院推出「AI新十大建設」計畫，預計在2040年培育50萬名AI人才，重點發展矽光子、機器人與量子運算等前瞻技術。他表示，政府目標是創造1兆元產值的軟體平台，協助百萬家中小企業完成數位轉型。

針對一般受薪階級的權益，賴清德承諾今年基本工資將跨越3萬元大關，這是台灣勞工薪資的重要里程碑。他並表示，政府將透過減稅與社會投資計畫，減輕民眾育兒與長照負擔，落實0到6歲國家養政策與長照3.0制度。

賴清德。（圖／中天新聞）

賴清德最後以台積電的核心價值「誠信正直、重視承諾、不斷創新、客戶信任」勉勵全體青商夥伴。國家與國際社會皆肯定台灣的表現，期許青年對自己有信心，不論是投入創新產業或是地方創生，都能成為改變台灣的重要力量，讓台灣在智慧生活時代站穩國際腳步。

延伸閱讀

陳水扁新節目突被喊停 台中監獄：審核後依法駁回

阿扁自爆新節目被喊停想將賴卓一軍？鄭麗文酸：棄祖師爺不顧

卓榮泰下令陳水扁新節目「不准播」 周玉蔻：背後應有賴總統支持