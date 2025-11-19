承諾大局為重 黃國昌：絕對不會扯後腿

▲國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今（19）日首度會面，雙方針對四大主軸進行對談，全程1.5小時完全公開。（圖／林調遜攝，2025.11.19）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今（19）日首度會面，雙方針對四大主軸進行對談，全程1.5小時完全公開。因黃國昌已表態參選新北市長，未來兩黨談2026年合作時，是否會因此受到影響？黃國昌直言，他一向大局為重，就算最後不是他代表藍白參選，也不用擔心他扯後腿。

黃國昌說，民眾黨當然希望獲得地方執政的機會，畢竟國會監督雖重要，但行政權才能真正落實政策。他強調，民眾黨是一個正在成長的政黨，希望吸引更多優秀人才進入地方政府，親自實踐地方治理，為民眾帶來具體成效。

談及新北市長選舉，黃國昌表示，他希望自己能成為更好的選擇，帶給市民更優質的治理，但他強調，作為大局為重的政治人物，若有更高目標或更合適的人選，民眾黨願意提供支持。他指出，這個過程需要討論與權衡，且在過程中民進黨可能會見縫插針。

黃國昌也爆料，已確定代表民進黨參選新北市長的綠委蘇巧慧，也透過多種管道鼓勵他「一定要選到底」，他當然知道民進黨的盤算，但他強調，民眾黨關注的是初衷與大我，而非個人利益。他表示，重點是如何讓新北市民和台灣人民生活更幸福，並建立最強的團隊，延續侯友宜市長的治理基礎，為地方帶來最佳治理成效。

黃國昌進一步表示，即便未來在新北市的候選人不是自己，也絕不會袖手旁觀或拖延進程。他承諾將全力以赴，站在第一線投入工作，確保民眾黨所承諾的團隊能夠帶來最高品質的地方治理，兌現對新北市民的承諾。

