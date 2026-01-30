承諾女方刪除卻私藏！2前男友聯手外流私密片 下場慘了

2名男子因未經同意散布前女友的性影像。（示意圖／翻攝自pixabay）





情侶要好聚好散不容易，基隆地方法院近日審結一起妨害性隱私案件，2名男子因未經同意散布前女友的性影像，造成當事人身心重創，法院判處2人各有期徒刑6月、緩刑2年，並沒收相關電子設備，全案不得再上訴。

前男友拍攝後未刪除 私密影像遭轉傳外流

根據判決書，小明（化名）與小黑（化名）皆為被害女子小花（化名）的前男友。小明於113年3月間，與小花在旅店發生性行為時，經對方同意拍攝性影像，但小花當下即要求觀看後刪除，未料小明仍私自保留。

同年10月，小明未經小花同意，透過通訊軟體分享螢幕畫面方式，將該性影像播送給小黑觀看，小黑再以螢幕錄影方式保存影像，行為已構成散布他人性影像。

再度轉傳第三人 被害人才驚覺影像外流

法院查明，小黑隨後又將該影像轉傳給女性網友，該名女子再將影像轉交給小花的現任男友，事件才因此曝光。小花得知後情緒大受影響，隨即報警處理，案件進入司法程序。

檢方調查時，2名被告皆坦承犯行，相關手機、電腦及隨身碟內也查獲影像存證，成為關鍵證據。

法院認定侵害性隱私 情節明確構成犯罪

基隆地院審理認為，性影像屬高度私密資訊，未經當事人同意即散布或供他人觀覽，已嚴重侵害性隱私與人格尊嚴，即便影像最初拍攝經同意，後續行為仍屬違法。

法院指出，2名被告的行為已逾越任何社會可容忍範圍，構成刑法妨害性隱私及不實性影像罪，依法應予處罰。

協商判決各判6月緩刑 並沒收相關設備

考量2人於審理中坦承犯行，並與被害人達成調解，法院採協商判決方式，判處小明與小黑各有期徒刑6月，得易科罰金，並宣告緩刑2年。

此外，2人須依調解內容履行義務，包含刪除所有相關影像，若再有散布情事，須負擔高額違約金，另扣案手機、筆記型電腦及隨身碟一併宣告沒收。

被害人獲賠償 法院提醒影像不可任意留存

根據調解筆錄，2名被告已當庭各給付被害人10萬元賠償金，雙方其餘請求均已拋棄。法院也提醒，任何涉及他人性影像的保存、轉傳與分享，皆須取得明確同意，否則即可能觸法。本案判決依法僅在特定情形下得提起上訴，提醒民眾切勿心存僥倖，以免一時行為造成他人終身傷害，也讓自己付出沉重法律代價。

東森新聞關心您

保護被害人隱私，避免二度傷害



若觸犯法將以刑法235條中的散布猥褻罪，非自願遭散布之成人性影像已有刑法319-3條專法、兒少性影像遭散布則有兒少性剝削防制條例第38條作為規範，提醒民眾避免違法

