承諾打擊毒品暴力 哥斯大黎加總統大選右翼候選人勝出

哥斯大黎加總統大選結果1日出爐，右翼候選人費南德茲(Laura Fernandez)以壓倒性的優勢勝出。費南德茲承諾將強硬打擊與古柯鹼貿易有關的暴力。

費南德茲最主要的競爭對手、中右翼經濟學家拉莫斯(Alvaro Ramos)在81.24%的選票完成計票後宣布敗選。計票結果顯示，費南德茲在第一輪選舉以48.94的得票率，大幅領先拉莫斯的33.02%。

哥斯大黎加長期被視為是中美洲穩定與民主的綠洲，但近年來卻成為墨西哥與哥倫比亞販毒集團的物流中心。

廣告 廣告

毒品走私已經蔓延至當地社區，助長了地盤爭奪，導致當地謀殺率在過去6年激增50%。

費南德茲將實行鐵腕統治的薩爾瓦多總統布格磊(Nayib Bukele)的做法，視為她打擊犯罪的典範。布格磊在未經起訴的情況下，關押了數千名疑似幫派成員。

39歲政治學者費南德茲的勝選，將進一步鞏固拉丁美洲的右傾趨勢。智利、波利維亞與宏都拉斯在近幾個月內都由保守派掌權。

布格磊1日立即恭賀「總統當選人」費南德茲，並祝福她「一切順利」。

費南德茲是受歡迎的現任保守派總統查維斯(Rodrigo Chaves)，她曾擔任他的計劃部長與幕僚長。

查維斯將任內不斷增加的暴力問題，歸咎給過於消極的司法部門，藉此轉移對他的政府的批評。

哥斯大黎加也在1日改選擁有57席的國會。費南德茲有望贏得多數席次，並且足以修改憲法和改革司法機構。

費南德茲的批評者擔憂她將試圖修改憲法條文，讓她的導師查維斯能在她的4年任期結束後再度回鍋擔任總統。

根據哥斯大黎加憲法，查維斯必須在卸任8年後才能再次競選總統。 (編輯:柳向華)