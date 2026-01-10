承諾投入千億創投資金 賴清德：2040年要培育50萬AI人才

總統賴清德出席「AI人才年會」致詞。李政龍攝



總統賴清德今（1/10）天上午出席「2026 AI人才年會」時表示，政府在去年提出「AI新十大建設」，各部門對AI人才培育不遺餘力，未來在產業端，將協助百工百業導入AI，讓100萬間中小微企業透過數位轉型提升競爭力；在人才端，將投入千億規模的創投資金，2040年要培育50萬名多元的AI人才，讓台灣在未來AI發展更往前邁進。

賴清德致詞時表示，國家善用教育栽培人才，人才多、人才好，國家社會才會好；個人則是透過教育取得專業知識，改善個人生活，個人生活好，國家社會也才會跟著好。

廣告 廣告

賴清德認為，AI改變世界已經不是未來式，而是現在進行式，因此對AI人才的培養非常重要，在許多人對AI還心存疑惑時，AI已悄悄改變生產模式及生活方式，換句話說，AI帶來的不僅是工業革命，也是人才升級及生活型態的徹底翻轉。

賴清德說，經由幾代人的努力，科技產業已在台灣建立穩固基礎，並在全球高科技產業扮演關鍵角色，過去台灣硬體製造為台灣打下良好基礎，現在則要著重AI應用，讓台灣在下一個世代確保優勢的競爭地位，因此當政府大力提倡AI時，絕對不是要獨厚部分產業，也不是要大家都去學習如何寫程式，而是要培養2300萬人都能成為善用AI的人才。

賴清德指出，未來善用AI的人才，除了必須提出精準問題、找到合理應用，也要能夠提出解決方案達到創新、創業目標，更要懂得善用AI做管理和決策，無論是理工或人文社會科學出身，只要肯跨域學習，AI一定是個人或企業最好的幫手。

賴清德強調，為了厚植國家競爭力，確保下一世代競爭優勢，政府在去年提出「AI新十大建設」，除了要建置主權AI和國家算力中心，也要發展矽光子、量子運算和機器人等關鍵技術，最終目標是要建立AI創新創業生態鏈、幫助中小微企業升級轉型，以及打造智慧生活圈，在食衣住行育樂各面向都導入AI。

賴清德說，未來在產業端，政府將協助百工百業導入AI，讓100萬間中小微企業透過數位轉型提升競爭力；在人才端，則將投入千億規模的創投資金，目標為2040年要培育50萬名多元的AI人才。

最後，賴清德強調，AI是台灣轉型與成長的重要機會，絕對不能夠錯過，鼓勵大家勇敢嘗試，運用科技創造價值，政府和學校、企業一起努力，讓每位願意學習、持續精進的人，都能夠在AI時代找到發揮的舞台。

更多太報報導

擬通過部分總預算「為德不卒」？ 王鴻薇：無作為的賴清德不就是缺德？

藍白擬共提部分民生預算先付委 賴清德批「為德不卒」：沒有國防就無法兼顧民生

嗆「斬下賴清德狗頭」 新北檢起訴館長陳之漢