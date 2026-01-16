承諾投資美國3500億美元 韓財長：很難從今年上半年啟動

南韓財政經濟部部長具潤哲表示，對美投資承諾很難從今年上半年開始實施。路透社



美國和南韓去年11月達成貿易關稅協議。南韓承諾投資美國3500億美元，換取調降對等關稅。南韓財政部長具潤哲今日（1/16）受訪表示，南韓不太可能從今年上半年開始啟動對美投資計畫。

根據美韓去年達成的貿易協議，南韓同意對美國戰略產業投資3500億美元。雙方也同意將每年的美元投資外流上限設定為200億美元。

南韓財政經濟部部長具潤哲今日在首爾接受路透社專訪。記者提問，投資美國計劃是否會從今年上半年展開？具潤哲回說：「不太可能。」他接著說明：「舉例來說，即使已經選定要投資核電廠，接下來還需要選定地點、設計、展開興建等，所以一開始的資金流出規模會小很多。」

廣告 廣告

具潤哲所指的「資金流出規模」是指雙方達成的每年200億美元上限。他表示：「從目前的外匯市場來看，至少今年不會有太多投資項目。」

韓元近日持續走貶。週五匯價在1美元兌1473.8韓元左右徘徊，接近16年低點，逼近2007至2008年金融危機以來的最低水準。南韓政府因此更加憂心龐大資金外流。具潤哲說：「外匯市場存在的貶值壓力比我們原先預期更大。」

他表示，南韓政府即將宣布穩定匯市措施，而美方也讚揚韓方迅速防止韓元繼續貶值的作法，並稱韓元貶值並非美方樂見方向。

對於投資美國的確切計劃項目，具潤哲說，南韓政府將促求國會下月起盡速審視法案，核准投資計劃並成立特別基金。他表示，目前還沒有確切的投資項目，但可能會包括美國商務部長盧特尼克多次公開提及的核電廠項目。

更多太報報導

美台貿易協議惹怒中國 中駐美大使館：撤回協議否則承擔後果

為何台灣願大舉投資美半導體？盧特尼克：他們必須讓川普開心

美商務部長：台灣將投資、融資5000億美元 將4成半導體產能帶到美國