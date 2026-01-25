承諾捐錢助學「一輩子」 鍾東錦：還有一口飯吃就會繼續捐
苗栗縣長鍾東錦7年前創立「愛鄉行動獎助學金」，他今天在母校頭份市興華高中舉行第7屆頒發典禮。他和夫人陳美琦伉儷承諾，就算以後沒有任何職務，這項獎學金將持續發放下去，他強調， 只要還有一口飯吃，一定會持續捐錢助學「一輩子」。
苗栗縣府指出，鍾東錦來自南庄鄉礦工家庭，自小家境清寒，就讀國中時期年年獲頒獎學金而受益良多，在擔任議長之後，基於回饋鄉里捐資興學理念，發起愛鄉行動獎助學金計畫，每年捐出100萬元薪資，頒發頭份市、三灣鄉、南庄鄉清寒、弱勢家庭的優秀學子獎助學金，迄今已邁入第7年，總計幫助超過1400位學生。今天的愛鄉行動獎助學金頒贈典禮，鍾東錦、陳美琦伉儷會中捐贈1百萬元獎助學金，由縣府教育處副處長彭德俊代表受贈，同時頒贈感謝狀。
鍾東錦指出，自己行有餘力來幫助學生是一件很快樂的事情，尤其受獎學生有很多是自己興華國中部的學弟妹，讓他感覺更有意義。他表示，自己讀書時也常接受到社會的獎助學金，可以買自己喜愛吃的東西和愛看的書籍，現在回憶起來還是覺得很快樂。他也以過來人身分告訴受獎學生，可以用拿到的5000元獎學金，在過年時買自己想要的東西，最好可以多買幾本喜歡看的書，養成良好的閱讀習慣，將未來掌握在自己手中。
鍾東錦強調，「一件事或一個行動，要很多人一起才能完成」，他感謝夫人陳美琦的無悔支持，也謝謝獎學金評審委員會召集人陳招池及各校長、議員、鄉鎮市長、秘書、代表、家長共同參與，讓他相當感動。
鍾東錦認為，教育是翻轉人生的重要力量，而獎助學金不只是補助，更是一份陪伴與信任。他說，縣府會持續結合社會各界力量，讓愛鄉行動成為能夠年年延續、穩定運作的教育支持制度，陪伴更多孩子安心學習、勇敢追夢。鍾東錦以「雖然無法決定出生，但可以掌握自己的人生」勉勵學生們把握學習機會，努力累積實力，未來在各自領域發光發熱，並將這份溫暖回饋社會、回饋家鄉，讓善的力量持續傳遞。
鍾東錦捐獎助學金 允諾愛不止息
