承諾落實人權保障 賴清德：不允許台灣退回無民主自由的時代

文化部國家人權博物館6日在白色恐怖景美紀念園區舉辦「2025年世界人權日」典禮，賴清德總統親自出席參加。（高鈞麟攝）

賴清德致詞強調，絕不允許任何人、任何勢力，包括外來威權勢力，讓台灣退回無民主、自由的時代。（高鈞麟攝）

賴清德一一向民主前輩握手致意。（高鈞麟攝）

世界人權日將至，文化部國家人權博物館6日在白色恐怖景美紀念園區舉辦「2025年世界人權日」典禮，賴清德總統、文化部長李遠及許多曾為台灣自由民主奮鬥的前輩皆親自出席。賴清德致詞強調，民主是台灣唯一的方向，也會堅守和平、人權與法治價值，絕不允許任何人、任何勢力，包括外來威權勢力，讓台灣退回無民主、自由的時代。

典禮在「森。木管三重奏」清透溫煦的樂聲中揭開序幕，隨後則由五十年代白色恐怖政治受難者胡鑫麟的兒子、也是國際知名小提琴家胡乃元獨奏。

廣告 廣告

賴清德首先向出席活動的所有受難者前輩及家屬致敬，並表達深摯的感謝。他指出，台灣被世界盛讚為亞洲民主燈塔，全是在民主前輩們犧牲付出下，才能走到今天世界稱讚的民主典範，「你們不只是沒罪、沒前科，你們還是台灣的民主英雄。」

賴清德承諾，台灣是人權國家，政府會持續落實人權保障，維護國家的安全，絕對不會走回頭路，絕對不允許任何人、任何勢力，包括外來威權的勢力，讓台灣退回到過去沒有民主與自由的時代。

賴清德說，未來會朝3個方向持續努力，首先是「調查真相，還原歷史」，唯有真相，才能讓社會和解；以歷史為鑑，才能避免重蹈覆轍。其次是「保存記憶，向內扎根」。歷史是爭取自由最重要的教材，會持續推動不義遺址保存與人權博物館的建設，將在地歷史記憶納入學校課程。

第三則是「恢復受難者的清白與尊嚴」，這是國家遲來但必要的正義，到目前為止，權利回復基金會已經核發超過4千份名譽回復證書。

賴清德強調，當前的世界威權主義持續擴張，全球民主面臨嚴峻的挑戰，國家安全就是最基本的前提，只有守住國家安全，才能真正守住這片土地上每個人的人權與自由。台灣願意把對抗威權、爭取民主的經驗，分享給仍在威權陰影下生活的人們，與世界上理念相近的民主夥伴攜手抵抗威權侵擾，守護區域和平穩定，促進世界繁榮發展。

現年86歲的政治受難者前輩黃華曾在白色恐怖時期，因關注選舉改革與民主運動，多次遭以叛亂罪名逮捕，4度入獄，累計服刑22年11個月，但他一點都不後悔，出獄後，仍然持續參與民主運動，致力推動轉型正義迄今，期待台灣未來能夠更好。

【看原文連結】