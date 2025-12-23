承諾落空1／邱宇辰才道歉坦言「很難過」 上海音樂會又泡湯

邱宇辰近年的演藝成績頗為亮眼。（圖／翻攝自邱宇辰臉書）

邱宇辰近年的演藝之路頗為亮眼，去年因BL劇《關於未知的我們》收穫不少粉絲，並打開在大陸的知名，原本11月15日要在廈門舉辦「星宇下的約定」音樂會，卻突然宣布延期，由於10月底才發生哥哥王子介入粿粿與范姜彥豐婚姻的醜聞，讓外界猜測他的演出是否受到哥哥影響。不過除了廈門場，將在12月27日登場的上海場同樣取消，讓粉絲相當錯愕。

終於要在大陸舉辦音樂會的邱宇辰原本很興奮。（圖／翻攝自邱宇辰微博）

原本10月時邱宇辰興奮宣布11月15日將在廈門集美嘉庚體育館開唱，直呼：「我的體育館演唱會真的來了！這輩子第一次的體育館巡演！一定要嗨翻！」沒想到事隔一周范姜彥豐便發影片，指控邱宇辰的哥哥王子介入自己與粿粿婚姻，雖然邱宇辰並非當事者，但他與哥哥的關係緊密，難免會受波及，後續出席活動時也未接受媒體採訪。

邱宇辰的哥哥王子爆出醜聞。（圖／翻攝自邱宇辰臉書）

就在「粿王戀」爆發幾天後，邱宇辰的廈門音樂會突然喊卡，主辦單位稱因「不可抗力因素」，導致演出延期舉辦，會為所有已購票觀眾進行退票處理，巧的是宣布延期的那天，王子也二度發布道歉聲明，這樣的時機點讓外界猜測邱宇辰是否被哥哥牽連。其實邱宇辰開唱的場地是能容納6000人的體育館，比較可能的取消原因為票房不佳，而非哥哥的問題。

廈門場宣布延期，邱宇辰向粉絲道歉。（圖／翻攝自邱宇辰微博）

廈門站取消後，邱宇辰也發文表示「對不起……很難過」，不過他的音樂會沒有中斷，而是宣布上海場將在12月27日登場，並說：「原本約好在廈門見面，但計畫趕不上變化，讓大家失望真的很抱歉，但我不會讓這次的遺憾停在這裡，我們把約定延續，12/27我會在上海等你們，這一次會帶著更完整的準備、更好的狀態，把欠大家的一份見面，一次補給你們。」

邱宇辰原本承諾要與粉絲在上海見面。（圖／翻攝自邱宇辰微博）

如此信誓旦旦的約定，粉絲們以為一定可以跟邱宇辰在上海見面，但就在演出倒數2周時，主辦單位再度宣布上海站因故取消，讓粉絲們相當崩潰。而他的經紀公司也發文表示：「基於對方考量以及對於藝人整體工作安排的調整，邱宇辰12/27上海行程暫緩，感謝大家一直以來的支持，我們會以正式公開的方式在未來與大家見面。」其實邱宇辰在明年1月初也安排了武漢的演出，但到現在還沒有公開售票資訊，是否能順利演出還是未知數。

經紀公司表示因藝人整體工作安排的調整，上海音樂會取消。（圖／翻攝自IG）

