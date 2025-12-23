承諾落空2／范瑋琪挑戰4.5萬人場館失敗 朱孝天單飛成效不佳

范瑋琪原本要開能容納4.5萬人的演唱會，最後卻宣布取消。（圖／翻攝自范瑋琪臉書）

邱宇辰原定11月要在廈門舉辦「星宇下的約定」音樂會，卻宣布延期，由於他的哥哥王子剛好爆出「當小王」的醜聞，讓外界猜測這兩件事是否有關聯。當時邱宇辰向粉絲承諾，要在上海場把欠粉絲的一次補足，但就在開演兩周前，上海場也宣布取消，看來這一切應該與王子無關，而是票房不佳所導致。

范瑋琪在「狗官事件」後，台灣的人氣一落千丈，近期她將事業重心轉往大陸，並舉辦「我們之間的事」演唱會，不過也不太順利，像是她原定今年9月在遼寧鞍山開唱，卻突然宣布「延期」。主辦單位表示主要原因為演唱會涉及多個舞台道具及舞美裝置的安裝工作，預計無法達到演出要求，不能完全保證最佳表演效果，為了保障觀眾的觀演體驗，討論之後決定延期。但有網友表示她開唱的場館能容納4.5萬人，卻只有最低票價完售，看來真正的原因應該是票房問題。

朱孝天個人演出喊卡，原因令人傻眼。（圖／翻攝在朱孝天微博）

曾經紅遍全亞洲的偶像男團F4相隔多年，今年在五月天大巨蛋演唱會合體，後續卻傳出朱孝天因「大嘴巴」被踢出，出新歌及辦演唱會都不見朱孝天的身影，而朱孝天也拍攝影片嗆相信音樂，掀起熱議。其實朱孝天也嘗試過自己辦演唱會，但成效不太好，今年他原本要在廣州開唱，卻在倒數階段宣布取消，主辦單位發出聲明表示：「因藝人近期檔期問題暫時取消演出，對此次取消演出實屬無奈之舉。」這個取消理由讓已買票的觀眾非常傻眼，直呼：「自己的演唱會為何沒空去！」

鄭伊健日本演出取消，讓歌迷相當不滿。（圖／翻攝自鄭伊健臉書）

鄭伊健原本要在12月初於日本東京辦演唱會，卻在開唱前夕喊卡，主辦單位表示因「不可抗力因素」，整場活動將全面取消，不少忠實歌迷在消息公布初期即搶購門票，並安排前往東京的行程，對於臨時取消相當不滿。由於近期中日關係緊張，許多人猜測鄭伊健取消演出與此有關，不過主辦單位未對此傳聞做進一步說明，僅說希望觀眾們能體諒。

