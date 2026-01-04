承諾2026再調基本工資 賴清德：今年要跨過3萬元

總統賴清德表示今年還會調整基本工資。資料照片。廖瑞祥攝



2026年才剛開年，不過賴清德總統再給勞工階層送上加薪願望。今天（1／4）國際青年商會中華民國總會舉辦總會長暨理監事宣誓就職典禮活動，賴清德總統蒞臨致詞，他特別提到，政府不僅投入百億預算協助中小微型企業轉型，更具體承諾將今年也將調升基本薪資，「今年我還會再調薪，要讓基本工資能跨過3萬元！」

主辦單位指出，今天活動共吸引153個分會會長等約800名菁英齊聚一堂。朝野各界都派人參與，國民黨主席鄭麗文及新竹市長高虹安等人也將陸續到場，不過都巧妙地與賴清德錯開。

賴清德致詞時表示，政府將與創業者及企業站在一起，持續穩定匯率、維持對美匯率穩定，並採取適度寬鬆的利率政策，目前央行基準利率約2％，通膨控制在2％以內。針對對美對等關稅，他指出談判已進入最後階段，部分關稅已自28％調降；行政院並編列930億元預算，從人才培育、金融支持、穩定就業及拓展國際通路4大面向，協助中小微型企業因應衝擊。

賴清德也強調，政府將成為企業最堅強的後盾，透過行政院每年撥款逾百億元的專款，協助中小微型企業進行數位轉型與淨零轉型。此外，政府已設立單一窗口，就是要幫助大家「行銷全世界」。

賴清德也提到，面對新科技浪潮，行政院正推動「AI新十大建設」，重點發展矽光子、機器人及量子運算等關鍵技術，目標在2040年前培育50萬名人工智慧人才，並帶動百萬家中小企業完成轉型升級。

至於勞工受薪階級也不忘調整基本工資，賴清德指出，過去10年間公務人員已歷經4次調薪，累計漲幅達14％。在勞工權益方面，基本工資已連續10年調漲，從早期的20008元一路提升至目前的29500元。賴清德也在現場許諾：「今年還會再調薪！讓基本工資能跨過3萬元」。

