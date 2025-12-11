承載自然純粹之美的喜馬拉雅精神agnès b. 首度聯名ABODE OF SNOW 致敬傳統藏袍

【警政時報 司徒／臺北報導】今年冬季，agnès b. 與ABODE OF SNOW首度合作打造聯名系列，攜手將共同的環境守護理念貫徹於服裝製程。聯名外套選用對環境友善的面料，於尼泊爾首都加德滿都的工坊製作完成。這座充滿歷史底蘊的城市，凝聚喜馬拉雅山脈的精神象徵—對自然與人類同等的尊重與關懷，展現堅毅與自然純粹之美。

結合日本與尼泊爾傳統工藝的ABODE OF SNOW，由創意總監兼製作人Tenzin Wild與演員岡本多緒夫婦創立。品牌名源自喜馬拉雅的英文別稱，透過分享山區居民的生活故事及文化記憶，傳遞探索精神和對自然的敬意；並在傳統技藝中融入現代技術，致力於將戶外服飾結合功能性與都市時尚美學，強調耐寒、輕量、防風與防水。

聯名系列以傳統藏袍Chuba為靈感，向西藏傳統服飾致敬。(圖/品牌 提供)

此次聯名系列以傳統藏袍Chuba為靈感，向西藏傳統服飾致敬。上半身的斜襟圍裹結構同時具備實用性，內層設置大型拉鍊口袋，可隨身收納錢包與小物。外套輪廓來自ABODE OF SNOW經典羽絨單品，Mila Vest羽絨背心與Mila 2.0羽絨外套內裡印製上Photoprints圖樣，影像由Agnès女士於自家冬日花園拍攝，將日常捕捉的雪景化作服裝細節，為此次聯名作品加入標誌性印記與獨特藝術氛圍。

