承辦主任檢察官曾試圖逮捕張文 就差30秒差點攔住他

台北地檢署主任檢察官曾揚嶺，因為偵辦台版柬埔寨獲得公務人員傑出貢獻獎，並接受總統賴清德公開表揚。資料照。台北地檢署提供



當台北車站傳出有民眾丟擲煙霧彈時，台北地檢署檢察長王俊力先在電視上發現這個訊息，隨即指示由主任檢察官曾揚嶺、檢察官黃冠中指揮中正第一分局全力偵辦，最後發現歹徒真正目標在中山商圈時，曾揚嶺在第一時間衝到現場想要逮人，只不過就在他抵達誠品南西店2樓時，張文已從6樓一躍而下，讓他相當扼腕，若再多個30秒將他攔下，或許可以解開許多謎團。

曾揚嶺因為偵辦台版柬埔寨，成功救出58名被害人，並追查到首腦到案的，對國家社會有重大貢獻，在2024年榮獲公務人員傑出貢獻獎，接受總統賴清德表揚。

張文丟擲煙霧彈、汽油彈引發恐慌。資料照。北市警提供

當台北車站發生煙霧彈事件後，他一接到指示就與檢察官黃冠中火速趕往現場，並從北車M8出入口下去，與北市刑大大隊長盧俊宏會合，當時警政署長張榮興也在現場，隨後行政院長卓榮泰也趕抵現場，並在現場發表談話安定民心。

就在那時，盧俊宏拉著曾揚嶺到一旁悄聲說「中山站還有」，當時他們為了火速衝到現場了解狀況，曾揚嶺、盧俊宏再加上黃冠中、共有6名檢警擠進1台5人座的車急駛到現場，過程中，線上還傳出歹徒無差別攻擊，已多人受傷。

隨著情資陸續傳來，已確認北車煙霧彈事件與中山商圈事件應為同一人所人，歹徒狡滑的聲東擊西讓一行人決定必須儘快將他繩之以法，以免更多無辜民眾受到傷害。

警察追捕兇嫌張文來到商場頂樓。資料照。翻攝畫面

當車子急駛到中山北路與南京西路交叉口後，因為遇到下班塞車，一群人立即下車還闖紅燈衝進現場準備逮人。當時雖然有人意識到身上並無任何防護措施，但也顧不得那麼多救人第一，必須要趕緊抓到歹徒，免得更多人受傷。

當曾揚嶺等一行人一路挺進誠品時，見到許多民眾倉皇向外奔跑，確定張文就在誠品裡面，然而就在他們直奔2樓時，傳出歹徒已跳樓了，他們才急忙下樓前往張文跌落的現場查看。

這群出生入死的檢警回想起來，當時若是能夠再多個30秒，或許可以攔下張文，至少能夠從他的口中得知為何他要這麼做？到底是發生了什麼事情？如今人已死亡，只能以慢慢拼湊他的犯案動機，以防止未來不再發生這類不幸事件。

