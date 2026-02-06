承造潛艦海鯤號「裝備本土化」 台船：提高國內供應商比例

台船承造國造潛艦海鯤號，台船表示，承造過程中進行裝備本土化，本土供應商的比例一定會提高。（資料照片／台船提供）

國造潛艦「海鯤號」今天（6日）執行第4次出海潛航測試，外界關注完工進度。台船董事長陳政宏今天上午親自主持媒體座談會，在談到承造潛艦過程時的裝備本土化變更，他透露，本土供應商的比例一定會提高，有很多本地廠商很優秀。

陳政宏指出，關於裝備的來源，他不方便說明，只能說本土化的比例一定是提高的。這一次原型艦製造與測試過程中，在和本土供應商、外商合作解決問題時發現，有很多本地廠商非常優秀，非常願意配合特殊需求、客製化生產，技術和服務態度都很好，讓他們很感動。

陳政宏說，有些外商或許有很多經驗、技術也不錯，但如果服務態度不是那麼好，或者比較沒辦法配合比較急迫的需求，台船會考慮盡量跟國內廠商合作，也就是說未來讓國內廠商多一點參與，「非紅供應鏈就有可能提升」。

台船總經理蔡坤宗補充表示，在談到裝備的本土化變更，就會談到構型變更，構型變更會注重幾件事，包括對重量、對空間的影響，這些都會考慮到。台船會努力增加本土化的比例，但不能直接說明是哪些裝備。

媒體追問本土化的比例？陳政宏則說，百分比的計算有好幾種方式，是要按照重量、價錢或系統的數量，所以這像也不是很容易去講清楚。



