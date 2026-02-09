技冠全國！新北搜救犬IRO檢測獲最優異成績 成功挺進世界盃資格

領犬員及評審老師澤和裕合影。新北特搜大隊提供

記者蔡琇惠／新北報導

內政部消防署於本月3日至5日在南投竹山訓練中心舉辦「搜救犬IRO檢測暨世界盃排名賽」，全國共有24組各級搜救犬團隊同場較勁。新北市消防局領犬員與搜救犬憑藉高度默契與專業實力，在激烈的評量中脫穎而出，不僅包辦國內第一名與第三名，更成功取得代表台灣參加國際賽事的門票。

新北市消防局特搜大隊指出，本次檢測包含高級、中級及初級等不同等級，競爭極為激烈。新北市領犬員羅浩芳與搜救犬 Amei 展現領先全台的卓越表現，榮獲「國內第一名」；領犬員吳惟逸與搜救犬 Aqua 亦發揮平時精良的訓練水準，榮獲「國內第三名」。兩組團隊成績均超過255分的世界盃錄取門檻，順利取得進軍國際舞台的資格。此外，領犬員陳柏村與搜救犬 夜 亦順利取得「瓦礫堆中級證照」，為本市搜救犬量能再添一劑強心針。

消防局特搜大隊提到，新北市消防局特種搜救隊一直以來以「快速救援與整合醫療」為核心目標，而搜救犬隊更是災害現場的第一線尖兵。透過領犬員長期的陪伴與訓練，讓搜救犬能在變形嚴重的瓦礫堆中快速尋找生機。本次亮眼的表現，充分驗證了新北市平時紮實的人犬訓練成效，並展現出隨時與國際接軌的專業搜救實力。

消防局局長陳崇岳表示，本次搜救犬團隊在全國檢測中表現優異，不僅是領犬員平日辛勞的成果，更代表本市具備國際級的搜救戰力，未來我們將持續強化專業演練，為市民生命安全提供最堅實的保障。.