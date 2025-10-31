技嘉參與NVIDIA GeForce Gamer Festival 黃仁勳現身玩家嗨翻
CNEWS匯流新聞網記者許哲綱、李衣綸／台北報導
GeForce系列在韓國25週年，NVIDIA於首爾COEX廣場舉辦的「GeForce Gamer Festival – Seoul 2025」活動，帶領全球玩家同樂。作為NVIDIA長期策略夥伴，技嘉AORUS亦盛大參與本次活動。NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳也現身會場與玩家熱情互動，活動現場人潮洶湧、熱力四射，加上韓團 LE SSERAFIM的壓軸演出，全場嗨到最高點。
技嘉分享，本次展區中以高效能電腦為主題，展出內容橫跨最新AORUS Z890與X870系列主機板、NVIDIA GeForce RTX 5090系列顯示卡與高效能AORUS MASTER 18電競筆電，讓玩家以4K超高解析度試玩「Hogwarts Legacy（霍格華茲的傳承）」這款相當夯的遊戲，充分體驗GeForce RTX 50系列產品搭載的全光線追蹤與DLSS 4多畫格生成等各項技術，現場吸引大量媒體與玩家駐足。同時舉辦互動活動與拍照挑戰，參與者可獲限量周邊、公仔與抱枕等贈品。
為展現對玩家及電競愛好者的的重視，黃仁勳也親臨本次活動現場與玩家熱情互動，同時感性致詞，表達玩家與合作夥伴對GeForce長期支持的感謝，他的現身也讓整體活動達到第一波高潮；本次活動另一個亮點是晚間韓國超人氣女團 LE SSERAFIM的壓軸演出，除了讓活動增添星光與能量，熱力四射的現場表演結合NVIDIA的視覺燈光特效，更讓觀眾熱烈歡呼此起彼落，將 GeForce Gamer Festival畫下完美的句點。
NVIDIA與技嘉AORUS在GeForce Gamer Festival – Seoul 2025，透過GeForce體驗區、夥伴品牌展館、AI PC試玩、以及多項抽獎與互動挑戰等活動設計，完整呈現GeForce生態圈的創新魅力。再度展現科技與娛樂結合的能量，共同打造屬於全球玩家的年度嘉年華。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片
