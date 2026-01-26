技嘉子公司攜手輝達！ 推AI伺服器攻量子運算
【緯來新聞網】技嘉集團旗下技鋼科技於今（26）日宣布推出全新 AI 伺服器 XN24-VC0-LA61，該系統搭載 NVIDIA GB200 NVL4 平台，並將於日本大阪 SCA/HPC Asia 2026 展會正式亮相。此款伺服器採用模組化架構與先進的直接液體冷卻技術，整合兩顆 Grace CPU 與四顆 Blackwell GPU，能大幅提升大型語言模型的訓練效率。
在應用布局上，技鋼的 XN24-VC0 伺服器已展現強大的技術實力，獲選加入日本理化學研究所（RIKEN）計算科學研究中心的新一代「量子－HPC 融合平台」計畫。該平台結合了 NVIDIA CUDA-Q 軟體，並被納入日本旗艦級超級電腦 FugakuNEXT 的研發體系中，推動量子運算與傳統高效能運算（HPC）的深度整合，加速前瞻科學研究。
針對不同規模的資料中心需求，技鋼同步展示多元解決方案。除了支援最高 800Gb/s 高速傳輸與 PCIe Gen5 儲存規格的新品外，現場亦展出整合 32 台 GPU 伺服器的 GIGAPOD 機櫃級解決方案，以及氣冷式伺服器與 AMD EPYC 運算節點。這展現了技鋼從單節點部署到大規模AI工廠的完整技術實力，為企業提供更具彈性的運算架構選擇。
