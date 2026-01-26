技嘉子公司攜手輝達！ 推AI伺服器攻量子運算

公開資訊觀測站重大訊息公告(5880)合庫金-代子公司合作金庫商業銀行公告董事會代行股東會決議解除董事競業禁止案1.股東會決議日:115/01/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳建忠/合作金庫金融控股(股)公司董事代表人3.許可從事競業行為之項目:與合作金庫商業銀行營業範圍相同或類似之公司職務。4.許可從事競業行為之期間:任職合作金庫商業銀行董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經三分之二以上董事出席、出席董事過半數表決同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無延伸閱讀：合庫金 代子公司合作金庫商業銀行公告董事會代行股東會重要決議事項合庫金 代子公司合作金庫商業銀行公告董事會代行股東會重要決議事項 資料來源-Money

