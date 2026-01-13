技嘉尾牙1》本益比上看20倍？ 葉培城化身分析師點破估值盲點

在AI（人工智慧）題材輪番推升股價之際，顯卡與主機板大廠技嘉卻沒受投資人關注？13日，技嘉搶先舉辦尾牙，董事長葉培城罕見將焦點從產品與訂單，轉向市場最敏感的議題：股價與估值，並以近乎分析師的口吻，替自家公司計算合理價位。

「AI時代初期，市場對相關公司的本益比動輒20倍起跳，技嘉卻連13倍都不到，這樣合理嗎？」葉培城語氣平實，但問題本身卻相當尖銳。

不跟同業比 技嘉只跟自己比

與其說，葉培城替技嘉股價抱不平，他更像是為拆解市場盲點。他直指技嘉的成長曲線，「從營收、獲利、訂單能見度來看，技嘉走在成長軌道上，但市場給的評價卻沒有同步反映。」

去年第四季，技嘉在輝達（NVIDIA）GB系列AI伺服器產品助力下，旗下AI伺服器營收大增2成。技嘉高層人士指出，火拚全方位AI基礎建設戰略，以輝達架構為核心，推出從單機到整櫃的AI解決方案，技嘉已經成為少數具NVSwitch與整櫃AI系統設計能力的廠商。

在AI伺服器需求帶動下，法人圈普遍預期，技嘉EPS（每股盈餘）有機會挑戰20元以上，但股價表現卻未能跟上同族群的估值擴張，形成明顯落差。葉培城直言，這不是基本面問題，而是市場仍停留在「板卡廠」的舊有想像。

AI不是一波流量 而是結構成長

葉培城進一步指出，現階段AI產業已不再是單一客戶、單一應用的爆發式拉貨，而是企業端、研究機構與應用端同步成熟的結構性成長，「基期已經很高，要再倍增不容易，但能在高基期下維持成長，本身就不簡單。」

這樣的說法，也呼應他對估值的看法，市場過去習慣用「題材速度」定價，卻忽略了穩定放量、工程密集型成長的價值。

在旺年會舞台上，葉培城沒有喊口號，也沒有給出明確目標價，但一連串反問，已清楚傳達立場：問題不在技嘉有沒有成長，而在市場是否準備好重新理解它。