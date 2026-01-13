技嘉尾牙2》輝達Rubin訂單掀大洗牌 技嘉董座揭關鍵戰場

輝達（NVIDIA）新一代Rubin平台尚未全面量產，供應鏈已暗潮洶湧，近期盛傳Rubin L10訂單可能集中交由少數3家大型ODM（原廠委託設計代工）承接，引發「供應鏈洗牌、邊緣化中型廠商」的揣測。對此，技嘉董事長葉培城親自出面，為這場傳言降溫。

「那樣的說法，只適用在美國4大CSP。」葉培城直言，若把整個AI伺服器市場簡化為「3家通吃」，本身就是誤解。

標準化大單之外 還有另一個世界

葉培城分析，4大雲端服務供應商追求高度標準化、規模化，確實適合由少數大型ODM承接，但在此之外，仍有大量Tier 2、Tier 3 CSP與企業級客戶，需求量體雖不大，卻高度仰賴工程支援與客製化能力。

「有些客戶只要3櫃、5櫃、10櫃，但規格很多、調整頻繁，這種生意不是拚產能，是拚工程能力，」葉培城說得直接：「這不可能全部交給那3家去做。」

技嘉的角色：企業級主戰場

在這場Rubin平台的重新分工中，技嘉並未試圖與大型ODM正面對決大單，而是穩穩站在企業級與非4大CSP市場。葉培城強調，這正是技嘉長期耕耘、也最具優勢的戰場。

不同於追求規模極大化的商業模式，企業級市場需要大量工程師投入、長期技術支援與高度彈性，這才是技嘉多年來累積的核心能力。

葉培城更指出，從輝達自身文化來看，也不可能允許市場只剩3家供應商，否則將犧牲彈性與覆蓋率，特別是在研究機構與企業應用端。

在Rubin平台世代交替之際，這場「大洗牌」與其說是淘汰賽，不如說是分工更清晰的再定位，而技嘉正站在最適合自己的位置。