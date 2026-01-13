技嘉尾牙3》AI伺服器不是終站 40年老將瞄準下一波成長引擎

當市場仍緊盯AI（人工智慧）伺服器出貨節奏時，技嘉已悄悄把戰線拉得更遠。2026年適逢技嘉成立40年，董事長葉培城在旺年會現場，不只談當前訂單，更講技嘉在AI時代靠什麼再成長，「AI伺服器不是終點。」

不搶第一名 葉培城揭技嘉40年經營哲學

談到近年話題火熱的人形機器人，葉培城態度顯得異常冷靜。他不否認機器人產業的長期潛力，也坦言其中有許多與主機板、控制板相關的應用，正好落在技嘉的技術範圍內，但他同時強調，「商業模式還沒完全成熟，不會為了話題盲目投入。」

這種工程師式的節奏，與市場常見的「先卡位、再調整」策略，形成鮮明對比。

工程力決勝負 技嘉不碰整機紅海

葉培城指出，無論是機器人、車用電子或其他新型應用，真正的門檻不在整機製造，而在背後的控制、整合與穩定性。技嘉評估新領域時，始終以自身資源與工程優勢為前提，不會輕易跨入不熟悉的整機紅海。

「我們會在市場成熟、時機到來時把握機會，」葉培城說：「不是第一個衝出去，但要確定能站得久。」

從AI到下一個曲線

在AI伺服器已成為穩定引擎的基礎上，技嘉正嘗試點燃下一條成長曲線。這條曲線不一定最快，但必須可複製、可延續。

從股價評價、Rubin訂單分工，到AI之外的布局，葉培城在同一場旺年會中，勾勒出一個清晰輪廓：技嘉不追逐短線情緒，而是選擇把商戰拉長來打。

這或許也是市場下一步，需要重新理解技嘉的地方。