技嘉強化新南向策略 攜手印度Syrma SGS打造AI產線

〔記者方韋傑／台北報導〕顯卡大廠技嘉(2376)今天表示，旗下子公司技鋼科技長期深耕高效能運算與資料中心市場，已與印度電子製造服務(EMS)業者Syrma SGS達成策略合作，將於印度南部的泰米爾納德邦(Tamil Nadu)推動伺服器產品的在地製造，在呼應印度政府「印度製造(Make in India)」政策的同時，進一步強化技鋼於南亞市場的供應鏈佈局。

技嘉指出，為提升技鋼在全球先進製造、彈性調度供應能力，Syrma SGS 將於其清奈(Chennai)廠房進行技嘉伺服器主機板組裝生產，支援印度本地市場需求。首批生產將包括技嘉 MS73-HB0 與 MZ33-AR1 等高效能企業級主板，提供資料中心與企業級運算所需的關鍵硬體；後續則進一步擴展至整機(box-build)製造並具備向海外市場外銷的能力，協助技鋼建立彈性與速度的全球交付體系。

技鋼科技銷售總監梁春泉說，印度是全球成長最快的運算基礎架構市場之一，而在地製造是其發展關鍵。透過Syrma SGS的成熟製造能力，集團能在印度提供更貼近市場需求的伺服器與主機板產品，協助企業與機構快速取得可靠的高效能運算技術。Syrma SGS擁有超過30年的電子製造經驗，為當地政府獎勵生產政策(PLI)計畫認可的製造商，並在全球 IT 硬體供應鏈中扮演重要角色。

技嘉觀察，Syrma SGS 在IT硬體製造領域具備深厚經驗，涵蓋伺服器、筆電、桌機主機板製造及系統整合，並以品質管理與產能規模獲全球品牌信任。其清奈基地鄰近技鋼營運據點，使雙方能在生產效率、交期與未來擴展上形成高度協同。透過本次合作，除了有利於持續擴大其製造版圖，技鋼科技也將在印度建立更具韌性與效率的伺服器供應體系，支持全球資料中心與企業的運算需求。

