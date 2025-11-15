技嘉拚雙位數成長 AI伺服器訂單旺到明年

▲PC大廠技嘉（2376）受惠AI伺服器續旺，加上擺脫第二季的匯損衝擊，營收規模擴大、獲利增長。（圖／技嘉官網）

[NOWnews今日新聞] PC大廠技嘉（2376）受惠AI伺服器續旺，加上擺脫第二季的匯損衝擊，營收規模擴大、獲利增長，為其第三季交出稅後純益年增逾58％、達30.56億元，繳出每股稅後純益（EPS）4.56元的成績。

第三季營收795.81億元，季減22.2%、年增12.9%，毛利率9.91%，季增0.42個百分點、年減0.37個百分點，營益率4.32%，季減0.86個百分點、年減0.47個百分點，歸屬母公司業主淨利30.55億元，季對季約略持平、年增58.52%，每股盈餘4.56元，季增0.2%、年增56.7%。

廣告 廣告

前三季營收2475.87億元、年增24.08%，毛利率10.5%、年減0.25個百分點，營益率5.24%、年增0.08個百分點，歸屬母公司業主淨利92.21億元、年增33.3%，每股盈餘13.77元、年增28.45%。

技嘉總經理李宜泰及林英宇14日均於法說會釋出樂觀展望，直言手上AI伺服器的訂單能見度已可看到明年底，預期明年整體營運仍將以雙位數年增目標推進。發言人劉文忠指出，第三季伺服器業務比重約占整技嘉整體6成，其中AI伺服器營收即占逾8成。

此外，受到記憶體缺貨價漲影響，市場擔憂將影響PC產業第四季出貨動能，對此技嘉表示，目前庫存水位大約還有一個季度，且對於繪圖卡毛利率影響，相對有限，在AI浪潮帶動之下，筆電、主機板、顯示卡，目前出貨狀況，都已經超前年初預估數字。

此外，為維持AI伺服器業務熱度延續，技嘉近年也不斷擴建產能，今年約8億元的資本支出，主要用於台灣、馬來西亞及美國的產線，明年則將規畫10至12億元的資本支出，持續用於生產的相關部署。

李宜泰指出，與SK集團旗下Sktelecom的合作將為旗下技鋼發展在地客製化解決方案、拓展韓國市場，另外與Kernoenterprises建置在地生產與服務量能，看好中東未來將成為全球AI重鎮之一的發展與成長潛力。

在三大消費性產品線部分，林英宇表示，主機板及顯示卡業務的成長皆已超越年初時的預估，筆電出貨亦優於預期，展望明年，公司亦看好三產品線將有很大的機會保持成長態勢。針對近期記憶體缺貨漲價的影響，林英宇表示，目前技嘉庫存在一季內仍供應無虞，同時在顯示卡產品需求一整年皆旺盛且供不應求下，對顯示卡的毛利影響亦有限。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

輝達GB300伺服器已出貨 技嘉看旺全年營收 下半年訂單優於預期

東元Q3獲利寫近4季高！因「這原因」遇壓 股價寫10月以來新低

「納智捷」話題持續發酵！裕隆股價再攻漲停 3日狂飆近32%