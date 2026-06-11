技嘉旗下技鋼攜手博通 儲存介面卡整合至AI伺服器

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技嘉今天表示，旗下伺服器品牌技鋼攜手晶片設計廠博通深化合作。(記者方韋傑攝)

〔記者方韋傑／台北報導〕顯卡大廠技嘉(2376)今天表示，旗下伺服器品牌技鋼(Giga Computing)攜手晶片設計廠博通(Broadcom)深化合作，將儲存介面卡整合至AI伺服器產品線，瞄準代理型AI(Agentic AI)快速發展所帶動的推論運算需求，進一步強化資料中心與邊緣運算市場布局。

技嘉指出，隨著企業加速導入代理型AI，AI系統不再只是進行模型訓練，而是需要即時存取大量資料並完成推論與決策，帶動資料吞吐量與儲存架構需求同步升級，無論是在大型資料中心或邊緣端部署，企業皆需要能夠快速且穩定向AI加速器供應資料的基礎架構，以避免系統效能受限於資料傳輸瓶頸。

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技鋼提到，雙方此次合作的目標是將高效能運算平台與企業級儲存加速方案結合，針對資料中心及邊緣AI應用打造不同部署方案。其中，大型AI伺服器可藉由高速資料存取能力，加快模型載入、向量資料庫存取及推論資料處理效率；邊緣伺服器則可協助企業將模型與資料保留於本地端，降低延遲並提升運作穩定性。

博通資料中心解決方案事業群全球行銷暨產品管理副總裁Shirazi說，AI生態系對加速儲存的需求持續提升，相關方案可協助優化AI流量效能，滿足新世代資料中心關鍵應用需求。技鋼業務副總經理王俊民則強調，AI推論效能除了取決於運算能力之外，也與資料傳輸效率密切相關，未來將持續透過生態系合作，協助客戶更快速且有效率地部署AI應用。

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