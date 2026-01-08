技嘉旺年會下周打頭陣登場！ 總獎金額上看4千萬 嘉賓出爐一次看

生成式AI運算需求大增，也讓AI伺服器出貨量持續上升中。業者提供



科技大場尾牙下周起跑，由AI 伺服器大廠技嘉打頭陣！技嘉今天提前公布尾牙大獎更多BMW ，馬自達豪車入列外，總獎金額將上看4000萬！

技嘉尾牙將在1/13登場，今年旺年會主題為「跨越 創勢」，抽獎獎品也提前公布，包括：BMW，LEXUS，馬自達等豪華比去年更多！總獎金額起步上看4000萬，現場加碼可期！

技嘉今年旺年會嘉賓一字排開都是實力唱將，包括：任賢齊、理想混蛋、高爾宣、李翊君、魏如萱等，也是精彩可期。

技嘉全年營收3369.35億元、年增27.08%，同創歷年同期新高。管理層樂觀看待今年AI業務，預期2026年AI伺服器出貨仍將維持雙位數成長。

