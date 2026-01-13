技嘉旺年會登場！ 董座先為股價抱屈投資人不太了解、今年年增大幅度成長

技嘉尾牙。陳俐妏攝



AI伺服器大廠技嘉旺年會今天登場!祭出總獎金額上看4000萬！技嘉董事長葉培城致詞時為股價抱屈，他表示，技嘉今年適逢40周年，可是投資大眾好像不是那麼不是那麼了解對技嘉是個小缺憾，不過技嘉務實踏實，會在喚起投資大眾的目光，2026年雖然外在環境有變數，但技嘉一切都準備好了，子彈充裕且資源豐富，2026年跟2025年一樣會有年增大幅度成長。

葉培城指出，技嘉務實踏實，很認真在做。相信總有一天投資大眾會看到技嘉是一家不一樣的公司，一家很不錯的公司，相信會再喚起投資大眾的眼光，喚起他們的注意，那我相信說其實大家都很清楚2025，其實我們跟香蕉2024其實有相當成合成，

聚焦2026年，葉培城說明，2026雖然外在環境變數，但變數其實也是另外一個契機，業界大家都面臨同業的問題。不過技嘉一切都準備好了，子彈充裕，資源豐富，相信2026年絕對又是跟2025年一樣，年對年將會有大幅度成長。

技嘉今年旺年會主題為「跨越 創勢」，抽獎獎品也提前公布，包括：BMW、LEXUS、馬自達等豪華比去年更多，總獎金額起步上看4000萬元，今年嘉賓一字排開都是實力唱將，包括：任賢齊、理想混蛋、高爾宣、李翊君、魏如萱等精彩可期。

