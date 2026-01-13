技嘉老董為股價抱屈 談DRAM缺貨考驗各家關係夠不夠力！

技嘉董事長葉培城感謝員工的努力與付出，也不忘為自家股價笑著抱屈。

技嘉科技旺年會今（13）晚於南港展覽館火熱登場，身為台灣科技業打頭陣的大廠，技嘉也沒讓員工失望，端出多款新車讓幸運員工新年換新車，總獎金金額上看新台幣4,700萬元。而技嘉董事長葉培城也是有備而來，先是感謝員工的努力與付出，也不忘為自家股價笑著抱屈，談DRAM缺貨潮更是考驗各業者，而技嘉則是做好準備也看好自家2026年營運表現。

相較於其他抱著AI題材帶動股價水漲船高的老AI族群，技嘉近期股價的確相對溫吞，葉培城看在眼中，今天自然也是有備而來，他表示「其實我們很認真，我們也知道我們很不錯，對未來需求、對未來展望也都很有把握！」

話鋒一轉，葉培城的重點劃到股價表現上，他說道「但是投資大眾不是那麼了解，的確稍有缺憾，我們很務實、很踏實，也很認真在做，我相信投資大眾會看到技嘉是一家不一樣的公司。」

技嘉科技旺年會今（13）晚火熱登場，在南港展覽館席開327桌。

尤其「當人工智慧（AI）時代來臨，相關公司的股價本益比至少20倍起跳，但技嘉目前本益比則是13倍。」葉培城藉此說明技嘉股價被低估，與同業相比更顯得不合理。

至於近期被形容為地獄等級缺貨的DRAM缺貨潮，葉培城則是指出，「這是變數但也是契機，考驗公司的應變能力，以及跟供應商、上下游的關係是否足夠緊密。」

葉培城更透露，「事實上，3大DRAM原廠是樂意談長單的，我們維持長期關係，很有機會，技嘉對2026年更是充滿信心。」

