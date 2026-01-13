技嘉葉培城：今年成長不亞於去年 本益比不到13倍太委屈

葉培城說，走到今天，技嘉股價的本益比反而掉到13倍以下，「這樣合理嗎？」(記者方韋傑攝)

〔記者方韋傑／台北報導〕顯卡大廠技嘉(2376)今天舉辦旺年會，董事長葉培城指出，隨著AI伺服器業務持續助攻，「我相信2026年的(營收)成長不會亞於去年」，目前不到13倍的本益比實屬委屈。此外，集團也看好機器人產業中仍有許多與主機板、控制板相關的應用，是技嘉可以發揮的切入點，將在市場成熟、時機到來時把握機會。

葉培城指出，從2025年開始，AI伺服器市場確實將迎來超微(AMD)以及部分雲端服務供應商(CSP)自研晶片加入競爭，對輝達(NVIDIA)既有版圖形成一定程度的稀釋，但就短期來看，整體市場結構並不會出現劇烈變化，「短期內仍然是NVIDIA的天下」，AI 伺服器需求並未因此出現明顯動搖。

廣告 廣告

葉培城認為，目前AI 市場基期已高，技嘉仍能維持不錯的增幅，實屬難能可貴。AI 產業正逐步進入結構性成長階段，需求來自企業端、應用端的成熟度同步提升，而非單一爆發式拉貨。「機器數量已經到了一定規模，要再倍增並不容易」，但從實際訂單與客戶需求觀察，今年整體狀況仍相當樂觀。

輝達Rubin L10 代工不可能三分天下

近期市場盛傳輝達新一代Rubin L10代工業務可能僅交由少數三家原廠委託設計供應商(ODM)，引發外界對供應鏈洗牌的討論。對此，葉培城直言，相關說法存在誤解，實際情況僅可能適用於美國四大雲端服務供應商，並非整體市場的通則。

葉分析，大型CSP需要的是高度標準化、規模化的產品，確實可能集中由少數ODM承接；但在四大CSP以外，仍有大量二線、三線(Tier 2、Tier 3)CSP以及企業級客戶，其需求量體不大、規格多元，往往僅需三櫃、五櫃甚至十櫃，且高度仰賴工程支援與技術服務，「這種需求不可能全部交給那三家去做」。

葉培城觀察，按照輝達的企業文化也不可能允許市場僅剩三家供應商，否則將喪失彈性與覆蓋率，尤其在企業級市場與研究機構端，需求結構與CSP完全不同。值得注意的是，技嘉在AI伺服器布局上，並未過度集中於單一市場或單一客戶，營收分布相對平均，而企業級(Enterprise)市場正是技嘉長期深耕、也是最具優勢的領域。

葉培城強調，企業級市場需要大量工程師投入、技術支援與客製化能力，並非單純比拚產能或價格，這也是技嘉多年來在該領域持續生根的原因。隨著AI應用逐步成熟，越來越多企業投入相關建置，需求輪廓也愈發清晰，有助於企業級市場持續擴張。

技嘉克服記憶體價格變數

談及供應鏈狀況，葉培城說，供應鏈順暢度仍是影響整體營運的重要變數，也是考驗各家公司與上下游夥伴關係緊密程度的關鍵。針對記憶體三大原廠，只要訂單具備穩定性，仍有機會洽談長期合約，但目前價格多採浮動機制，甚至可能每月調整一次，在價格持續上漲階段，仍存在不確定性。

葉培城認為，技嘉板卡業務本身並未直接搭載記憶體，與原廠間的連動相對有限，相關備貨壓力多落在系統整合商與通路端。當特定元件供給吃緊時，市場出現搭售或整套銷售的現象，在產業內並不罕見。

股價委屈 本益比不符基本面

顯卡大廠技嘉今天舉辦旺年會，管理層看好今年營收成長幅度更勝去年。(記者方韋傑攝)

針對股價表現，葉培城直言，市場對技嘉的評價與基本面之間仍存在落差，原因在於AI 時代初期，市場普遍喊出本益比20倍起跳，甚至有些企業得到更高的評價水準，但走到今天，技嘉本益比反而掉到13倍以下，「這樣合理嗎？」

葉培城強調，他不與其他公司比較，只與技嘉自身的成長對照，從業績、獲利、需求與未來展望來看，公司營運仍處於成長軌道，評價卻未能同步反映，顯示市場仍有重新理解與定價的空間。未來除了伺服器業務外，公司也持續評估車用電子與機器人等新領域，但會審慎衡量自身資源與優勢，不會貿然投入整機製造。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台美關稅將敲定 紐時：對台關稅降至15％ 台積電將在美再建5座晶圓廠

雷虎不忍了 要告網紅Cheap

全球最安全航空公司前十名 台灣1家入榜 廉航排行榜也出爐

超意外！宏都拉斯親台派新總統即將訪問「這國」

