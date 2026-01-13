技嘉董事長葉培城為股價抱屈 看好2026年大成長

（中央社記者吳家豪台北13日電）技嘉今天舉行旺年會，董事長葉培城談到股價時表示，技嘉對未來需求和展望都有把握，但投資大眾好像不是那麼了解，「這個稍稍有點小小缺憾」，技嘉會秉持務實精神，喚起投資大眾的注意，相信2026年技嘉會有一定比例的大成長。

主機板與顯示卡廠技嘉今天股價開高走低，盤中最高240元，隨即震盪翻黑，終場收在平盤235.5元。

技嘉今天在南港展覽館1館舉辦集團旺年會，席開372桌，總獎金新台幣4700萬元，最大獎為BMW 218i Active Tourer Luxury汽車，邀請任賢齊、理想混蛋、高爾宣、李翊君、魏如萱等藝人表演。

葉培城接受媒體採訪指出，當人工智慧（AI）時代來臨，相關公司的股價本益比至少20倍起跳，但技嘉目前本益比約13倍。就業績、獲利、需求與展望而言，技嘉持續成長，股價卻被低估，與同業相比更顯不合理。

他強調，技嘉精神是務實踏實、很認真來做，相信終有一天，投資大眾會看到技嘉是一家很不錯的公司。

展望2026年，葉培城說，雖然有一些外在變數，但也是契機，技嘉一切都已準備好，只等待「子彈充裕」，相信2026年相較2025年會有一定比例的大成長。（編輯：張均懋）1150113