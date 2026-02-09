技嘉 AORUS PRIME 5 AP551 頂級電競桌機開箱評測：同時滿足遊戲玩家與創作者對效能的需求！給你 9800X3D＋RTX 5080 與超炫燈效
雖然說記憶體與 SSD 的售價暫時飛上天不回頭，但是為了工作或是玩遊戲，想升級電腦設備時這筆錢還是得花下去啊！不過如果您剛好最近想要直接組裝一整套桌機，那麼不妨可以考慮直接購買已經幫你安裝好硬體與軟體的套裝電腦喔！而這篇要為大家開箱介紹的是由技嘉科技所推出的 AORUS PRIME 5 AP551 電競型桌上型電腦，它除了搭載 AMD 高階機種的 Ryzen 7 9800X3D 處理器之外，還有 GeForce RTX 5080 顯示卡、32GB DDR5 記憶體，並配置高速的 AORUS Gen4 2TB SSD，就是要讓遊戲玩家或創作者們，可以免自行安裝就能輕鬆獲得擁有高效能的遊戲運作與各種創作與工作上的需求（偷偷告訴大家，我們拆解計算了一下裡面的所有零組件與作業系統售價，買到絕對是賺到）。而且機箱內擁有充裕的擴充升級空間，無論是日後更換處理器、升級記憶體、安裝 SSD / HDD 通通沒有問題！
技嘉 AORUS PRIME 5 AP551 頂級電競桌機搭配技嘉 AORUS 螢幕與鍵盤滑鼠更具魅力！
AORUS PRIME 5 AP551 擁有強悍的效能以及迷人的燈效，在記憶體與 SSD 飆漲的時代，絕對比你自己去買零件 DIY 的費用還要便宜許多！
AORUS PRIME 5 AP551 主要規格配置
AORUS PRIME 5 AP551 的主要依據處理器與顯示卡的配置分有四種版本，包含有 AP5A7N8-5103 / AP5A7N7T-5102 / AP5A7N8-5101 / AP5A7N7T-5100，這四種版本主要是處理器與顯示卡的搭配不同，處理器選擇有 AMD Ryzen 7 9800X3D 與 9700X，而顯示卡的選擇則是有技嘉 GeForce GeForce RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G 與 RTX 5070 Ti 兩種。其它像是主機板、記憶體，以及 SSD 都是一樣的配置。
AORUS PRIME 5 AP551 預載 Windows 11 家用版作業系統，可讓使用者省下額外購買作業系統的費用與時間！
而這篇要為大家開箱的是最頂級的 AP5A7N8-5103 版本，主要配置了 AMD Ryzen 7 9800X3D 處理器 (8MB Cache, up to 5.2GHz)、技嘉 AMD B850 晶片組主機板（Micro-ATX ）、技嘉 GeForce RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G (DP 2.1b x3; HDMI 2.1b x1) 顯示卡、 32GB (2x16GB) DDR5 5600MT/s 記憶體（4x DDR5 U-DIMM slot，最高可擴充到 256GB）、2TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD，以及 850W 80 PLUS Gold 電源供應器。
AORUS PRIME 5 AP551 的結構設計非常的用心，升級空間也是遊刃有餘不會讓你連滾帶爬！
主機板內建無線 Wi-Fi 7 與 Realtek 2.5GbE 有線網路晶片(2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps)，藍牙 5.4、7.1 聲道音效輸出（類比），麥克風輸入等豐富功能。對了，系統已經預先安裝了Windows 11 家用版的作業系統，無需費心去購買與安裝囉！
機殼尺寸為 H469 x W211 x D458mm，公升數為 45L，機箱尺寸算是中等但依然有充裕的硬體擴充空間，而配置的 240mm 一體式水冷散熱器以及前（3）後(1）四風散設計，可以輕鬆將系統高運作時的熱源導出，並且有相當安靜的風噪表現！
AORUS PRIME 5 AP551 開箱介紹
AORUS PRIME 5 AP551 產品包裝十分簡潔，開箱取出電腦主機後只要在連接電源線與 Wi-Fi 天線，接著在連接鍵盤、滑鼠、顯示器就能完成安裝動作囉！
配件包內有一些連接電供與相關設備的電源排線，以及 AC 電源線和 Wi-Fi 天線～
取出 AORUS PRIME 5 AP551 後可以看到機殼採用 Mid Tower 尺寸較不佔空間，且設計用料都非常扎實，正面設計也相當帥氣！
前面板左上角有帥氣的 AORUS 標誌，左邊還有一些飾條設計，整體相當有科技感！
一側採透明玻璃側蓋設計，可以盡情展示機箱內的零組件！
機殼另外一側有開網孔，這邊可以加裝 120mm x3 風扇或水冷系統
機箱頂部有大面積的圓形導流風孔，並配置磁吸式的防塵片；這邊也是固定技嘉 240mm 水冷系統的地方（將來若升級更高階處理器時也可自行更換到 360mm 水冷系統）
機箱下方有也有圓形的導流出風孔，並配置防塵蓋（可隨時抽取出來清潔）～
機殼背面可以看到電源供應器配置在最下方～
卸下透明玻璃側板，可以看到 系統配置的是 Micro-ATX 尺寸的 AMD B850 晶片組主機板，以及技嘉 GeForce RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G 顯示卡
前面板上方有電源開關機與重新開機按鍵、3.5mm 麥克風輸入與立體聲輸出（方便接耳機），以及一組 USB-C（USB 3.2 Gen1）與 USB-A（USB 3.0）。
主機板的後 I/O 則是有：HDMI、DisplayPort、Q-Flash Plus 鍵、4 x USB 2.0、2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A、1 x USB Type-C（USB 3.2 Gen 1）、2 x USB 3.2 Gen 1、RJ-45、2組天線接孔 (2T2R)，以及 3 個 3.5mm Audio Jacks (HD Audio / 7.1 聲道輸出)。
關於主機的所有 I/O 配置部分，大家可以參考上圖
AORUS PRIME 5 AP551 的散熱設計
AORUS PRIME 5 配置強大散熱架構，主要有前後四風扇配置搭配大面積網孔前面板，加上 240mm 一體式水冷系統來穩定壓制處理器溫度，讓遊戲玩家們即使在激戰時刻仍保持低噪與高效運轉！
機殼後方也配置 AORUS 120mm RGB 風扇
Hawk Fan 風扇設計相較前代提升 42% 風量與 89% 風壓，同時維持低噪的表現。此外還有 Aerospace Wing-tip 技術，以連環式扇葉結構來減少震動，進而達到運轉更安靜更高效的表現。
三顆前置 120mm 進氣風扇與後排排氣構成直線風道，配合 80% 網孔進氣區與側邊排氣孔快速導流，維持系統章峰狀態。
這邊可以看到記憶體部分採用十銓科技 T-FORCE 具有 RGB 燈效的產品（Delta RGB 16G x2 DDR5 6000），預載雙通道兩條還可以自行再升級安裝另外兩條。此外也可以看到帥帥的 AORUS 水冷頭～
顯示卡配置有強大的散熱鰭片、熱導管，並藉由風扇輕鬆將溫度排至機殼外面
顯示卡這邊還特別有堅固的支架設計，完全不用擔心擔心長時間使用下的支撐性問題～
RGB 燈效與 GCC 軟體
搭配 GIGABYTE Control Center 軟體就可以隨時輕鬆掌控系統效能、溫度監控與 RGB 燈效，讓系統調校與個性化設定隨時，能輕鬆掌握而不用費心到 BIOS 內去做設定調教。
產品支援 RGB Fusion，各組件燈效都可以透過 GCC 同步控制，自由打造 1,600萬色的專屬戰鬥主機！
拆開透明側板後的上面兩張圖片，可以看到開機後就能點亮水冷系統上的風扇 RGB 燈效，此外像是水冷頭、後風扇，以及記憶體都有同步的燈效可以展現！
AORUS PRIME 5 AP551 效能測試
最後，不免於俗來一些重點的效能測試給大家看看數據吧！
Ryzen 7 9800X3D
AMD Ryzen 7 9800X3D 處理器搭載第二代 3D V-Cache 技術；CPU-Z 測試跑分，單核心的分數高達 806.6 ，而多執行緒更高達 8633.7
在 CPU-Z 裡面可以看到記憶體的詳細資訊；採用十銓科技的記憶體模組、SK Hynix 記憶體顆粒，速度則為 5600 MHz（40-40-40-84）～
在 Geekbench 6 處理器跑分測試中，單核心獲得 3316 分，多核心則是來到 18129 分～
在 CPU PROFILE 跑分測試中，最大執行緒分數來到 10075！單執行緒則為 1214
RTX 5080
接下來測試顯示卡的效能！
在 Speed Way 測試中，分數來到 9170 的好成績！
在 3DMARK 的 Time Spy 跑分測試中來到 28140 的超高分！
而 Time Spy Extreme 跑分更是來到 13804 的高分！
在 Fire Strike Extreme 跑分測試中，分數來到 38569 的超高分！
在 Port Royal 分數來到 23113 的超高分！遊戲幀率超越 200+ FPS
NVIDIA DLSS 4 測試部分是開啟之後 188.49 FPS，相較於關閉提升近六倍！
在 Geekbench 6 測試中，OpenCL 獲得 289964 分
來測一下遊戲的 Benchmark 成績！
在 Monster Hunter Wilds Benchmark 中，不但有開啟光線追蹤功能，並且開啟高畫質預設組合，2560×1440 解析度測試的分數來到 33898 分，平均幀率為 199.09 FPS，獲得「可非常順暢地遊玩」結論！
而在 FF XIV Benchmark 的分數高達 42787，獲得 Extremely High 的結論（Full HD 解析度測試）！
總結這兩個測試數據結果，暢玩 3A 大作遊戲絕對毫無問題！而且在技嘉的產品介紹中，更有提到像是在 Cyberpunk 2077、Shadow of the Tomb Raider 以及 Counter-Strike 2 等三種不同類型的遊戲 FPS 數都非常高！
遊玩《黑神話：悟空》也是非常的順暢！
另外我們也測試了 SSD 的效能，在 3DMark 的儲存基準測試中，獲得 2664 不錯的分數，遊戲玩家們可以放心！
最後以 PCMARK 10 作為系統效能測試依據；這部分成績來到 11903分，表現真的優異啊！
使用心得總結：
整體來說，技嘉 AORUS PRIME 5 AP551 真的是一款具備高顏值、高效能，甚至可說是性價比的電競桌機，拆解裡面所有的設備加上作業系統的費用，大家不但不用費心動手 DIY 來組裝硬體，軟體系統也都幫你搞定了。開箱之後裝上可以可心隨遇調整角度的 Wi-Fi 天線後，再來連接電腦螢幕與鍵盤滑鼠就能順利開機進入 Windows 初始設定，很快的你就能開始盡情享受暢完你的各種 3A 遊戲大作，或者是進行各種創作上的任務！而在升級性的部分彈性也是十分大，無論是加裝記憶體或儲存元件都可以在彈指之間完成。
