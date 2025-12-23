技嘉 M27UP 27吋雙模電競螢幕開箱評測分享：一鍵切換最高320Hz螢幕更新率或KVM設備來源功能超便利！

遊戲玩家們，正在尋找一款高性價比，功能齊全規格又好的電競螢幕嗎？來！這篇要為大家開箱的就是可以滿足所有 PC 或 TV Game 遊戲玩家們的電競螢幕，產品採用最黃金比例與尺寸的 16:9 27 吋 UHD， 可以對應 USB-C、HDMI、DP 影音輸入並具備 KVM 功能，因此可以完美對應各種電腦以及遊戲機，甚至還能夠以雙模設計提供 4K/160Hz 或 FHD/320Hz 的螢幕更新率選擇，1ms 的反應速度絕對可以滿足遊戲玩家們對畫質速度上嚴苛的要求！

廣告 廣告

27 吋的螢幕真的是非常理想的選擇，而技嘉 M27UP 雙模電競螢幕甚至提供多達四組的訊號源輸入，不但可以接駁各種 HDMI 影音設備，面對高階顯示卡的 Displayport 輸出，或是以 USB-C / Thunderbolt 輸出的各種電腦與平板、手機都 OK！

此外，技嘉 M27UP 雙模電競螢幕還有相當豐富的遊戲與戰術相關功能，無論是用來接駁電腦或者是各類型遊戲機，都非常適合喔！

技嘉 M27UP 27吋雙模電競螢幕開箱

產品取出的方式相當簡單，只要將螢幕支架卡扣到螢幕後方，然後再鎖上底座即可；完全免工具就能完成喔！

在配件的部分，隨附了質感相當好的 HDMI 以及 DP cable

此外還有兩種電源線以及 USB A to B 傳輸線（用來接駁電腦作為 KVM 或單純做 USB Hub 用

產品無需外接變壓器，還能提供 USB-C 裝置 18W 快速充電喔！

螢幕後方頂部有大面積的散熱網孔設計

大家可以參考上方的氣流方向示意圖；螢幕四邊通風散熱，改善雙模高頻模式下的溫度，確保螢幕在長時間高效運行時依然穩定、低溫、耐用！

螢幕下方配置了 2 組 HDMI 2.1、1 組 Display port 1.4 (DSC)、一組 USB Type-C（支援 Power Delivery 最高到 18W 供電）、USB Type B（USB 3.2 Gen 1，連接電腦用）、3 組 USB 3.2 Gen 1，以及一組 3.5mm Earphone Jack。

此外，螢幕內建兩顆高音質喇叭，實際聆聽聲音效果還算不錯，可省下外接小喇叭的麻煩～

OSD 按鍵則是在螢幕正下方；另外配置兩顆按鍵，其中一顆預設是作為雙模切換用（可自行定義成其它功能）

搭配最近為大家介紹的技嘉 AORUS RTX 5090 AI BOX 外接式顯示卡也是很搭喔！或者你可以透過 KVM 功能整合兩台電腦來共用這台螢幕，鍵盤滑鼠就不用拔來拔去，只要換一條 USB cable 接駁即可～

螢幕詳細規格介紹

技嘉 M27UP 27 吋雙模電競螢幕採用 Super Speed IPS 面板，解析度為 3840 x 2160 (UHD)顏色對比規格具備 95% DCI-P3 與 125% sRGB，擁有 10,7 億色彩，可以呈現更真實的畫面細節。此外，螢幕的亮度為 350 cd/m2 (TYP)，對比度達 1000:1，反應時間高達 1ms GTG，在 4K 解析度時更新率為 160Hz，而在 Full HD 模式下則為 320Hz。

M27UP 還通過 G-Sync Compatible 認證，絕對能夠滿足遊戲玩家們的專業需求；而在一般文書作業時，還能透過「防閃頻」特色，以穩定 LED 光源來降低眼睛疲勞及傷害。再配合低藍光的設計，可以自由調整 1~5 段低藍光層度，讓使用者可以放心的長時間瀏覽螢幕。

對了，M27UP 可是通過 TÜV Rheinland 及 Eyesafe 協會共同認證，確保螢幕在維持色彩清晰的同時亦可有效濾除藍光。

M27UP 可以接駁 PS5 遊戲機享受該遊戲機最高 4K/120Hz 以及 HDR 的極致畫質，例如暢玩跑車浪漫旅 7 時就可感受到令人驚艷的畫質與雙暢度享受！

戰術雙模設計

藉由螢幕下方的快速雙模切換按鍵，可以隨時一鍵切換更新率與比例，能隨時在超清晰的 160Hz UHD 或超快速的 320Hz FHD 規格之間做切換，無論是 3A 大作或是 FPS 遊戲，都能讓玩家們輕鬆調整到你要的最佳視覺體驗！

便利的人體工學瀏覽角度設計

M27UP 採用獨家設計腳座，符合人體工程學設計，提供各種高度、傾斜度多重調節，讓使用者獲得最舒適的觀看品質。

螢幕可以橫向或直立瀏覽使用，旋轉角度為：0° ~ +90°（順時針）

高度調整的距離則是有 130mm，升降的幅度相當大，以方便讓使用者在不同的桌椅高度下來做最佳的螢幕瀏覽角度。

幾近降到桌面的設計真的是很便利，有些人會在螢幕下方擺放收納架，這時就不用擔心螢幕被墊太高而得仰頭瀏覽螢幕的困擾了！

這邊可以看到螢幕採用的金屬支架和 2mm 超薄底座都相當具有質感！

從側面拍攝螢幕與支撐架給大家看；升降就是靠螢幕支架來調整，另外可以調整俯仰角度：-5° ~ +21°（向前或者是向後傾斜）

另外也可以左右旋轉 ±15°

強大的 KVM 功能

M27UP 的KVM 功能讓使用者可以使用一組螢幕、鍵盤、滑鼠即可控制所有設備。搭配技嘉獨有 KVM 按鍵，就能在設備之間快速切換，並同時為 USB-C 裝置充電，可說是當今最理想的 KVM 功能設計！

KVM 功能可以自定義切換的影音訊號與 USB 來源；例如上圖是 HDMI 1 / USB-B 或 Type-C（可同一設備）

KVM 功能可以設定是用 USB-Type B 或者是 USB-C 作為設備輸入，一鍵就能切換設備，然後鍵盤滑鼠或 USB 外接設備都透過 M27UP 的 USB port 接駁即可。

GAMING 戰術功能與特色介紹

配置「戰術開關 2.0」功能設計：這是技嘉專為 FPS 玩家打造，具備多重解析度切换、一键調整功能！ 智慧 OD：可以智慧偵測畫面刷新率來「即時調整最佳的過衝強度」，自動調整過沖強度，有效減少殘影與反白，讓畫面更清晰、移動更順暢。 Aim Stabilizer Sync：簡單來說就是可以協助消除殘影，讓遊戲進行中隨時清晰可見瞬間出擊！ Night Vision：可以幫助遊戲玩家們在低光環境下看見更多細節，在不使整個螢幕過亮的情況下，發現隱藏在最深陰影中的敵人。 Game Assist：提供 Timer、Crossairs、PIP/PBP 功能，不論是客製化射擊準心、定時器/倒數計時器、子母畫面、自選 HDR 模式等。

OSD 設置快速介紹

透過螢幕下方的 OSD 按鍵，就可以快速進行螢幕的所有功能設定（上）、開啟遊戲輔助功能（右）、開啟 KVM 功能（左），或是關閉螢幕電源（下）。

進入設定畫面可以看到有很多功能選樣，而右上角能快速掌握解析度與以及螢幕更新率資訊（顯卡輸出 4K / 160Hz

可以設定是否要開啟戰術開關裡面的雙模模式

圖像功能也有很多功能可做設定，包含多種顯示模式，可以輕鬆對應各種遊戲類型來做調整，此外還有像是電影與閱讀模式，每個模式都有對應的參數可做調整～

一當開啟的雙模模式後；如果日後隨時按下 OSD 右邊的按鍵就能快速切換到 Full HD / 320Hz 模式！這對於許多要想進行流暢速度的遊戲玩家來說，真的很便利啊！

圖像功能也有很多功能可做設定，包含多種顯示模式，可以輕鬆對應各種遊戲類型來做調整，此外還有像是電影與閱讀模式，每個模式都有對應的參數可做調整～

在遊戲功能頁面中，可以進行相當多的設定；包含像是 Ultra Clear、黑平衡、超級解析度..，以及顯示輸出的比例。此外 PiP/PBP 功能也是有的，且尺寸與位置都能調整，並且音訊能跟著畫面。

其中顯示模式還可以選擇 22″ 16:10、23″ 16:9、23.6″ 16:9 以及 24″ 16:9 等顯示模式，真的是非常便利！這一個部分比較特別，若切換完會被拉成全螢幕，這樣敵人會變大，比較好瞄準，這功能真的是遊戲玩家們必須要有的啊！

遊戲輔助工具內有很多功能選項，包含像是各種準心樣式可供選擇～

在 FPS 遊戲中，遊戲本身可能只提供一種準心模式（有的甚至沒有），這時就能開啟各種準心樣式來選擇

常見的就是「十字」形準心～（綠色小十字是螢幕提供的）

圓形準心也是不錯的選項！

畫質表現

最後就分享幾張螢幕的畫面給大家參考；因為無論是單眼相機或是手機翻拍畫面都難以完美呈現大家實際面對 M27UP 當下看到的畫質表現，所以就僅供參考囉！

使用心得總結

技嘉 M27UP 27 吋雙模電競螢幕的功能絕對能滿足多數遊戲玩家，其多種解析度螢幕比例切換設計，透過一鍵切換 320Hz / Full HD 或 160Hz / 4K 螢幕更新率/解析度功能，絕對是遊戲玩家們夢幻級的功能需求！

此外螢幕的畫質表現相當不錯，無論是層次、對比度、暗部表現都能輕鬆在各種遊戲場景中獲得最佳的瀏覽體驗。

此外便利的一鍵切換兩組視訊輸入功能解決了喜歡多裝置共用同一台螢幕的痛點，而且除了切戶訊號源之外，也能同時切換 KVM 共用設備輸出用；以上這些設計真的是我們目前接觸過最理想的 27 吋電競顯示器了！

這篇文章 技嘉 M27UP 27吋雙模電競螢幕開箱評測分享：一鍵切換最高320Hz螢幕更新率或KVM設備來源功能超便利！ 最早出現於 電腦DIY。