技嘉AORUS RTX 5090 AI BOX 外接式顯示卡開箱評測分享：低溫低噪！輕鬆提升筆電繪圖效能並能擴充多組外接設備
喜歡出門在外使用輕薄筆電，但是又希望回到辦公室或家裡時，也能擁有高效能的圖形加速與 AI 運算能力嗎？還是早已擁有中～高階獨顯的筆電，但是最近想要再提升 GPU 效能，但又覺得有點浪費而傷透腦筋嗎？來！只要透過技嘉 AORUS RTX 5090 AI BOX 這台外接式顯示卡設備，就能輕鬆將你的筆電繪圖效能大升級，輕鬆享受到當今 NVIDIA 最強大的 RTX 5090 顯示卡效能！如此一來，你就能順暢的遊玩 3A 遊戲大作、快速的 AI 運算、影片編輯，以及 3D 渲染的工作需求！不過在選購 AORUS RTX 5090 AI BOX 之前請先確認你的筆電有高頻寬的 Thunderbolt 4/5 或 USB 4 介面（USB-C ），有的話不但就能輕鬆升級你的筆電或是無法安裝高階顯卡的小電腦，而且還能幫你的筆電同時充電並擴增 USB 端子喔（不支援 Mac）！
輕鬆釋放遊戲效能
AORUS RTX 5090 AI BOX 可以輕鬆將 Ultrabook 這類的輕薄筆電搖身一變成為電腦遊戲主機，只要透過最新的 Thunderbolt 5 或 Thunderbolt 4 / USB 4 高速介面，就能讓筆電也能擁有近乎桌機安裝高階獨顯的繪圖效能。
因為 AORUS RTX 5090 AI BOX 配置的是 NVIDIA 最新最頂級的 GeForce RTX 5090 GPU，以 Blackwell 架構與 DLSS 4 和最新 RTX 光追技術，為玩家帶來顛覆性的遊戲能力。憑藉其強大的 AI 運算實力。
創作與 AI 運算就靠它
AORUS RTX 5090 AI BOX 提供高達 32GB 的顯示記憶體以及超過 3000 AI TOPS 的算力，讓輕薄筆電也能瞬間升級成強大的 AI 算力電腦；因此大家可流暢地運行個人聊天機器人、訓練自訂模型，或將 AI 直接整合到遊戲中。輕鬆探索並運用領先的 LLM（大型語言模型）和圖像生成 AI 工具（例如 Llama 系列、Flux、Stable Diffusion，甚至能使用 ChatRTX 和 NVIDIA NeMo 部署自己的模型）。
此外針對創作者應用的部分，包含像是影片編輯、3D 渲染和平面設計等創意工作，當然也都可以獲得高效能的提升。
產品特色
接下來快速看一下 AORUS RTX 5090 AI BOX 的 9 大特色！
採用 NVIDIA Blackwell 晶片架構與 DLSS4 GeForce RTX 5090 顯示晶片賦予筆電強大的運算能力，輕鬆駕馭遊戲、創作和 AI 運算 Thunderbolt 5 & USB4 隨插即用 支援 Thunderbolt 5 daisy chain 水之力一體式散熱系統 支援 1 個 Thunderbolt 5 與 3 個 USB 3.2 Gen 2 來連接各種周邊設備 支援有線網路 (Ethernet) 支援 Power Delivery (PD 3.1) 可同時對筆電快充(Quick Charge) 面板配置 RGB 炫彩燈光設計
AORUS RTX 5090 AI BOX 開箱
拿到產品時發現超級有份量感！畢竟原本 RTX 5090 顯示卡的就很有份量了，更何況這是多了外殼、水冷系統，以及額外 Thunderbolt 與 USB 擴增功能的設備！
產品包裝和相當有質感，並且多了提把好方便將有點重的 AORUS RTX 5090 AI BOX 帶走；彩盒上面清所的告訴大家這是一款內建水冷系統的外接式顯示卡，支援高速 Thunderbolt 端子。
取出非常有份量且高質感的 AORUS RTX 5090 AI BOX
RTX 5090 相關規格：AORUS RTX 5090 AI BOX 配置的是技嘉 WATERFORCE GeForce RTX 5090 桌上型獨立顯示卡，GPU 速度最高可達 2407 MHz（即同一般 RTX 5090 顯示卡）、配置 32G GDDR7 顯示記憶體，最高解析度為 7680×4320，最多可同時輸出四組螢幕。
在相容性的部分，AORUS RTX 5090 AI BOX 必須與接駁到 Microsoft Windows 11 64-bit 的電腦系統，且要配置 Thunderbolt 是帶顯示的 USB 4 Type-C 並支援外接 GPU。
盒裝內還有配置一條電源線和 Thunderbolt 5 傳輸線（長度 80cm）
AORUS RTX 5090 AI BOX 的正面有一個鏡面高質感的 AORUS 標誌，右下角有一個 USB-C 端子支援 USB 3.2 Gen2 規格～
產品背面可以看到配置有三組 DisplayPort 與一組 HDMI 端子，讓你的筆電可以輕鬆連接最多四台顯示器（不支援 USB-C 輸出影像到顯示器）！系統使用內部的電源供應器（同桌機的 PSU 規格），該電供有電源開關設計，當與電腦連接時會自動偵測啟動，透過 reset 按鍵可以強制重新回連，一當筆電休眠或是關閉就會同時關閉掉 AORUS RTX 5090 AI BOX 的電力。
關於所有 I/O Port 配置，大家也可以參考上圖資訊～
機身兩側都有配至散熱孔以及可以取出清潔的濾網設計配置
就連頂部也有大面積的散熱孔設計；設備在運作時可以感受到熱源集中在頂部
機器採圓潤的邊角設計並且有 AORUS 字樣在這邊
AORUS 水之力散熱系統
為了解決熱情的 RTX 5090 顯示卡，技嘉特別設計了 AORUS WATERFORCE 一體式水冷系統，以超大面積與厚實的銅板散熱基座與 GPU 緊貼導熱，再配合 240mm 鋁製冷排、兩個 12 公分的靜音風扇，以及優化的水路幫浦，實測就算在做高負載運算時，也不會有明顯的風扇或水流聲，比一般處理器在用的水冷系統更加安靜！
大家可以參考上面的機箱內部結構圖，優異的 AORUS WATERFORCE 一體式水冷系統配置方式；除了 GPU 之外，包括 VRAM、MOSFET 與其他發熱元件，都能被散熱系統完整的保護（導熱降溫）。
而之所以為什麼即便在繪圖晶片高效能運作還能安靜無聲，卻能將高溫控制住，這要拜水冷排上的雙滾珠軸承 12 公分靜音風扇，擁有極佳的耐熱能力與旋轉效率。此外，特別選用的鐵氟龍材質水管，除了有抗高溫和抗壓力的特性外，還能有效防止系統內水分蒸發，讓大家不用擔心長時間使用看不到內部狀況而擔憂。
要拆解頂部與兩側的飾蓋很簡單
兩側飾蓋內都有防塵網，長時間使用後可以看一下是否有灰塵進入可以自行清潔一下；因為內部風流設計是從兩側帶入冷風然後往上排出的
這一側可以看到有配置 850W 電源供應器（體積較一般桌機 PSU 還要窄），然後鐵氟龍材質水管真的很威，導熱設計涵蓋到 GPU 以及 VRAM、MOSFET 與其他發熱元件。
這一面可以看到側面有主板，用來與顯示卡 PCIe 匯流排接駁，以及其他電路設計部分~
Thunderbolt 5 實現接近 PCIe 5.0 顯示卡效能
PCIe 5.0 頻寬是 PCIe 4.0 的兩倍，提供 32 GT/s 的每通道速度，實現 128 GB/s 的總雙向頻寬 (x16)速度。而 Thunderbolt 5 提供高達 80Gbps 的雙向頻寬，Thunderbolt 4 和 Thunderbolt 3 頻寬最高則為 40Gbps；而 AORUS RTX 5090 AI BOX 採用最新一代高速傳輸介面 Thunderbolt 5，提供高達 80Gbps 的雙向頻寬，讓筆電也能發揮近乎桌機等級的顯示卡效能。
此外，AORUS RTX 5090 AI BOX 透過 Thunderbolt 5 的 Power Delivery 技術，可以讓筆電在「輸出獨顯」盡情飆 RTX 5090 效能的同時，順便獲得最高 100W 的電力輸入，讓使用者無需再另外為筆電充電，且能同時做雙向資料傳輸，並能在 AORUS RTX 5090 AI BOX 上連接 Thunderbolt 5、USB 4，或者是採用 USB-A 介面的鍵盤滑鼠。
效能測試：
測試平台：
技嘉 U4 Ultrabook 超輕薄筆電 (Intel 11th Gen) 以 Thunderbolt 4 介面透過 Thunderbolt 5 Cable 與 AORUS RTX 5090 AI BOX 接駁（無外接電源，直接以 AI BOX 順便充電）；不過
因為 技嘉 U4 筆電的規格是 Thunderbolt 4 頻寬沒有 Thunderbolt 5 高，所以對 AORUS RTX 5090 AI BOX 的效能完整發揮會有影響。
這邊也特別解釋一下為何選擇技嘉的 U4 Ultrabook最為測試平台，這款超輕薄筆電不但沒有獨顯，而且處理器也是較久的 11 代 Intel Core i7 處理器，和目前最新的 Core Ultra 2 相差了四代；雖然說因為處理器效能會很明顯的影響到外接顯示卡的表現，但這也能很真實給一樣有較為舊的筆電使用者，一個繪圖效能能夠提升多少的參考依據。只要你的 Windows 筆電有支援 Thunderbolt 4/5，那就可以放心選擇 AORUS RTX 5090 AI BOX 來升級繪圖效能囉！
相對的，如果您的筆電處理器越新越高階，那麼所獲得的繪圖效能提升就會比下列測試的數據還要高喔！
在技嘉 U4 Ultrabook 超輕薄筆電內檢視系統資訊內容如上；採用 11 代 Intel Core i7 處理器（2.9GHz），配置 16GB 記憶體
首先來看一下裝置是否有正確被辨識到；進入裝置管理員內確實有看到顯示卡多了一個 RTX 5090，且正常運作中（這時也需要同步確認外接螢幕是否有畫面顯示出來，出此安裝且沒有畫面的話，筆電請重開機）！
在 DLSS 測試成績如上，DLSS 開啟後 FPS 可達 89，就算關閉也有 36.19 FPS～
在 Speed Way 測試中，分數來到 6853 的成績，
在 Port Royal 分數來到 17603 的成績；遊戲幀率超越 81.5 FPS
Steel Nomad 跑分來到 6642 分
Solar Bay Extreme 成績為 15684 分
以上測試的成績都比起最近我們測試的 RTX 5060 獨顯電腦桌機平台（AMD Ryzen 9 9900X3D＋X870E 晶片組主機板）成績好非常多（普遍有兩倍以上）；甚至，也比 Intel Core Ultra 9 275HX ＋NVIDIA GeForce RTX 5070 電競筆電的成績要好！
Time Spy 跑分來到 6778 分
在 Fire Strike 跑分測試中，分數來到 11130 分！
《Final Fantasy XIV Dawntrail》Benchmark 測試成績更是相當理想，以 Full HD 測試分數來到 5089（給予「標準」的評價），實際間看畫面運作也相當順暢，各種效果則是可以接受～
在《魔物獵人 荒野》的測試中，以 1080p 與中畫質預設組合與自訂到「低」來進行測試；畫質預設組合在「中」的測試部分獲得高達 6097 的總分與 35.78 FPS 的表現，特效表現尚可接受。結語是建議 “需要降低畫質設定” ，這代表如果想要更快更順的畫面表現可以藉由關掉一些特效來實現。
最後試著再降低一些特效試著看看能不能提升平均幀率，不過成績提升不多，看來若想要獲得較高的幀率速度就得犧牲像是 RTX 與一些特效表現；魚與熊掌無法兼顧，遊戲玩家們可以多加嘗試，但無論如何測試的結果是代表可以順暢執行這款 3A 大作遊戲的！
溫度控制與低噪音表現都令人激賞！
以上在做各種效能測試時，我們以紅外線測溫槍檢測機殼頂部的水冷排溫度，高效能滿載運作時最高只來到約 53 °C，中度效能測試則約來到 39 °C，一般低負載運作時溫度只有 26 °C，而且水冷系統運作都十分安靜，真的是令人感到相當滿意且安心！
總結
使用外接式顯示卡之前你必須要有個認知，那就是外接式顯示卡固然有其優點，但也會伴隨著缺點。優點就是這是唯一可以升級筆電繪圖效能的方式，也可以幫助你的小公升數電腦有安裝獨顯的機會，不用浪費資源太換掉還可順暢運作的筆電或桌機。
缺點就是一定會有能損失，無法和同樣平台內接同樣規格的獨顯效能一樣（在不同測試項目的效能損失都會不同，例如可能最高會有 30% 的耗損），而這主要是 PCIe 5 頻寬被 Thunderbolt 5 頻寬受限一些，另外還有處理器搭配性的效能表現不同。
儘管如此，透過 AORUS RTX 5090 AI BOX 來升級筆電繪圖效能可是目前最完美的解決方案，它可以讓你的超輕薄筆電回到室內搖身一變成為電競筆電或是高效能 AI PC，也能更快速的完成影片編輯或者是圖片編修、圖形渲染等各種創作工作需求。
大家除了可以把 AORUS RTX 5090 AI BOX 來作為外接式顯卡來應用外，還可以作為兼具為筆電同時充電，並擴充額外一組 Thunderbolt 5、兩組 USB-A，以及一組 USB-C 和 RJ-45 網路埠用，省下額外去購買相關設備的費用喔！
這篇文章 技嘉AORUS RTX 5090 AI BOX 外接式顯示卡開箱評測分享：低溫低噪！輕鬆提升筆電繪圖效能並能擴充多組外接設備 最早出現於 電腦DIY。
其他人也在看
網友吵翻...行李箱「託運貼紙」要撕嗎？ 桃園機場給答案
出國旅行時，行李箱上的託運貼紙是否應該撕掉成為熱議話題。近日有民眾在社群媒體發文認為「貼紙不撕會送錯、遺失」只是都市傳說，引發網友正反辯論。桃園機場對此給出明確解答，表示舊條碼若未撕除或貼紙過多，確實會影響機器判讀，可能導致行李輸送到錯誤航班。此外，行李保護套鬆脫、綁帶過長等也會影響行李運送順暢，提醒旅客出國時多加注意。TVBS新聞網 ・ 50 分鐘前 ・ 12
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 22 小時前 ・ 76
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 157
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 27
熊本二廠驚傳停工？ 日媒曝「施工機全消失」 台積電回應了
台積電位於熊本縣菊陽町的熊本二廠，10月正式簽約動土，預計2027年12月將開始投產運作，主攻AI等高階應用市場的6奈米晶圓。不過據《日經》報導，現熊本二廠的工程突然暫停，且大型施工機具幾乎全不見，而供應商也證實接到暫停施工的通知。EBC東森財經新聞 ・ 4 小時前 ・ 18
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天EBC東森新聞 ・ 18 小時前 ・ 120
4種杯子不要用！小心釋放毒物傷大腦、重金屬中毒 這種陶瓷杯也NG
喝水也可能會中毒？有些杯子可能含有鉛、鎘等重金屬物質，毒素會溶解在液體中，喝下去會導致腹痛腹瀉，嚴重的話甚至會損害神經系統，小心不要選錯杯子！ 近日有茶藝師「漫仔說茶」在《小紅書》中發文，指出幾健康2.0 ・ 6 小時前 ・ 5
如何對付日本巨星大谷翔平？ 波多黎各GM幽默「比4」笑翻全場
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇巨星大谷翔平先前宣布代表日本參加經典賽，如何對付大谷翔平成為各隊都在探討的問題，將在明年經典賽擔任波多黎各GM的大聯盟435轟名將貝爾川（Carlos Beltrán）今天在冬季會議接受媒體採訪，則是幽默回應。FTV Sports ・ 23 小時前 ・ 16
入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」 恐冷到這天
鄭明典在臉書發文分享氣象署的地面天氣圖指出，位於右側的冷高壓偏北出海，將為台灣帶來較強的東北季風，水氣增多但氣溫下降幅度有限；而左側1054百帕的強勢高壓則沿著青藏高原移動，預期將帶來「快速降溫」的乾冷空氣，使氣溫轉變更加劇烈。此外，鄭明典也提到，預報員在台...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 7
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 21
賴瑞隆流下眼淚！沈富雄曝高雄市長民調驚人變化
民進黨高雄市長初選陷入膠著，立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺4人競逐提名。賴瑞隆的兒子涉及校園霸凌風波，他兩度召開記者會道歉，並承諾讓兒子轉學，期間更在鏡頭前淚崩，但未明確表態是否退選。前立委沈富雄預測，賴瑞隆民調將下滑，目前與邱議瑩民調可能平分秋色，而國民黨立委柯志恩可能成為最大受益者。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 142
棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫
中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月立春聯賽開打，日前傳出林益全和曹錦輝將赴對岸發展，如今林益全確定加盟上海正大龍，曹錦輝則因身分特殊又牽涉敏感的政治議題，「問題大於話題」，明年打立春聯賽的機會非常低。44歲的曹錦輝在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，2014年他赴澳洲自由時報 ・ 1 天前 ・ 28
73歲廖峻三度中風哭了！澎澎揭他最新病況「裝12支支架」：撿回來的命
73歲的資深藝人廖峻今年4月三度中風，現由子女廖錦德等人接回家照顧，而廖錦德等家人，與自稱廖峻這幾年來「主要照顧者」的女密友楊文慈，因財務問題對簿公堂。而廖峻昔日秀場黃金拍檔澎澎近日特地前往探視，受訪透露他最新病況。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 16
沒白養…阿嬤凍夜找嘸路「靈性小白引路」畫面曝！感動全網
忠犬小八真實上演！入夜低溫難耐，高雄旗津區中洲三路一名80歲林姓阿嬤騎著電動車外出，卻忘了回家的路，無助的還在後頭，報警接獲報案到場關心，但阿嬤無法回答地址，要送去哪傷透腦筋；警方眼尖看見一隻米克斯犬「小白」不斷在旁徘徊，有靈性般示意主動引路，成功帶阿嬤回家，事件曝光，感動全網：不愧是阿嬤養的。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 14
恢復台灣邦交？宏都拉斯大選開票99% 親中總統急跳腳
即時中心／林韋慈報導根據路透社報導，宏都拉斯大選計票至9日完成99.40%，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以最高得票數宣布當選；自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則位居第二；執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%敬陪末座。民視 ・ 1 天前 ・ 213
郭婷婷曾被譽「徐若瑄接班人」現況曝 一度到居酒屋打工陷迷惘
【緯來新聞網】曾被譽為「徐若瑄接班人」的藝人郭婷婷，近日罕見接受訪談，談及過去在演藝圈走紅後的低潮與緯來新聞網 ・ 3 小時前 ・ 19
危！紅雀火球男強烈意願參賽！韓國投手戰力有望大升級
體育中心／綜合報導根據韓媒《SBS》報導，紅雀火球牛棚大將歐布萊恩（Riley O'Brien）有強烈意願披上韓國隊戰袍參戰經典賽。FTV Sports ・ 2 小時前 ・ 20
入冬最強冷氣團來了！連3天跌破10度「冷到躺」 影響台灣降溫時程曝
東北風偏強，中央氣象署發布陸上強風特報，12日晨至13日晚上蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率請注意。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 3
強尼戴普戴300日圓扭蛋「玉米筍戒指」爆紅！價格飆漲20倍 設計師：正在討論再販
好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）不久前赴日參加「2025 東京動漫展」（Tokyo Comic Con 2025），卻沒想到有眼尖的網友發現，強尼戴普左手小指上配戴了一枚造型相當特殊的戒指，近看竟然是一根「玉米筍」。經過網友的比對發現，這並不是什麼昂貴的名牌飾品，而是日本扭蛋品牌 Brightlink 在 2021 年 7 月推出的「玉米婚約戒指」（コーン約指輪）系列玩具，轉蛋售價僅需 300 日圓（約新台幣 60 元）。強尼戴普配戴的正是其中一款「玉米筍」造型戒指，所以在曝光後網路上拍賣的價格居然飆漲了數十倍，原設計者也非常驚訝。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 2
女兒哭喊屁股癢！年輕媽擦完藥挖出「4條蟯蟲」籲：這事不要做
一名年輕媽媽近日分享，女兒睡前哭喊「屁股癢」，幫忙擦藥膏也不見好，仔細一看竟發現爬出「3~4隻白色物體」，近看驚覺是蟯蟲，不禁感嘆「貼屁股是真的有它道理」。對此，她也呼籲家長一定要注意孩子的衛生，「這件事」千萬不要做。鏡報 ・ 23 小時前 ・ 9