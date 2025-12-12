技嘉AORUS RTX 5090 AI BOX 外接式顯示卡開箱評測分享：低溫低噪！輕鬆提升筆電繪圖效能並能擴充多組外接設備

喜歡出門在外使用輕薄筆電，但是又希望回到辦公室或家裡時，也能擁有高效能的圖形加速與 AI 運算能力嗎？還是早已擁有中～高階獨顯的筆電，但是最近想要再提升 GPU 效能，但又覺得有點浪費而傷透腦筋嗎？來！只要透過技嘉 AORUS RTX 5090 AI BOX 這台外接式顯示卡設備，就能輕鬆將你的筆電繪圖效能大升級，輕鬆享受到當今 NVIDIA 最強大的 RTX 5090 顯示卡效能！如此一來，你就能順暢的遊玩 3A 遊戲大作、快速的 AI 運算、影片編輯，以及 3D 渲染的工作需求！不過在選購 AORUS RTX 5090 AI BOX 之前請先確認你的筆電有高頻寬的 Thunderbolt 4/5 或 USB 4 介面（USB-C ），有的話不但就能輕鬆升級你的筆電或是無法安裝高階顯卡的小電腦，而且還能幫你的筆電同時充電並擴增 USB 端子喔（不支援 Mac）！

輕鬆釋放遊戲效能

AORUS RTX 5090 AI BOX 可以輕鬆將 Ultrabook 這類的輕薄筆電搖身一變成為電腦遊戲主機，只要透過最新的 Thunderbolt 5 或 Thunderbolt 4 / USB 4 高速介面，就能讓筆電也能擁有近乎桌機安裝高階獨顯的繪圖效能。

因為 AORUS RTX 5090 AI BOX 配置的是 NVIDIA 最新最頂級的 GeForce RTX 5090 GPU，以 Blackwell 架構與 DLSS 4 和最新 RTX 光追技術，為玩家帶來顛覆性的遊戲能力。憑藉其強大的 AI 運算實力。

創作與 AI 運算就靠它

AORUS RTX 5090 AI BOX 提供高達 32GB 的顯示記憶體以及超過 3000 AI TOPS 的算力，讓輕薄筆電也能瞬間升級成強大的 AI 算力電腦；因此大家可流暢地運行個人聊天機器人、訓練自訂模型，或將 AI 直接整合到遊戲中。輕鬆探索並運用領先的 LLM（大型語言模型）和圖像生成 AI 工具（例如 Llama 系列、Flux、Stable Diffusion，甚至能使用 ChatRTX 和 NVIDIA NeMo 部署自己的模型）。

此外針對創作者應用的部分，包含像是影片編輯、3D 渲染和平面設計等創意工作，當然也都可以獲得高效能的提升。

產品特色

接下來快速看一下 AORUS RTX 5090 AI BOX 的 9 大特色！

採用 NVIDIA Blackwell 晶片架構與 DLSS4 GeForce RTX 5090 顯示晶片賦予筆電強大的運算能力，輕鬆駕馭遊戲、創作和 AI 運算 Thunderbolt 5 & USB4 隨插即用 支援 Thunderbolt 5 daisy chain 水之力一體式散熱系統 支援 1 個 Thunderbolt 5 與 3 個 USB 3.2 Gen 2 來連接各種周邊設備 支援有線網路 (Ethernet) 支援 Power Delivery (PD 3.1) 可同時對筆電快充(Quick Charge) 面板配置 RGB 炫彩燈光設計

AORUS RTX 5090 AI BOX 開箱

拿到產品時發現超級有份量感！畢竟原本 RTX 5090 顯示卡的就很有份量了，更何況這是多了外殼、水冷系統，以及額外 Thunderbolt 與 USB 擴增功能的設備！

產品包裝和相當有質感，並且多了提把好方便將有點重的 AORUS RTX 5090 AI BOX 帶走；彩盒上面清所的告訴大家這是一款內建水冷系統的外接式顯示卡，支援高速 Thunderbolt 端子。

取出非常有份量且高質感的 AORUS RTX 5090 AI BOX

RTX 5090 相關規格：AORUS RTX 5090 AI BOX 配置的是技嘉 WATERFORCE GeForce RTX 5090 桌上型獨立顯示卡，GPU 速度最高可達 2407 MHz（即同一般 RTX 5090 顯示卡）、配置 32G GDDR7 顯示記憶體，最高解析度為 7680×4320，最多可同時輸出四組螢幕。

在相容性的部分，AORUS RTX 5090 AI BOX 必須與接駁到 Microsoft Windows 11 64-bit 的電腦系統，且要配置 Thunderbolt 是帶顯示的 USB 4 Type-C 並支援外接 GPU。

盒裝內還有配置一條電源線和 Thunderbolt 5 傳輸線（長度 80cm）

AORUS RTX 5090 AI BOX 的正面有一個鏡面高質感的 AORUS 標誌，右下角有一個 USB-C 端子支援 USB 3.2 Gen2 規格～

產品背面可以看到配置有三組 DisplayPort 與一組 HDMI 端子，讓你的筆電可以輕鬆連接最多四台顯示器（不支援 USB-C 輸出影像到顯示器）！系統使用內部的電源供應器（同桌機的 PSU 規格），該電供有電源開關設計，當與電腦連接時會自動偵測啟動，透過 reset 按鍵可以強制重新回連，一當筆電休眠或是關閉就會同時關閉掉 AORUS RTX 5090 AI BOX 的電力。

關於所有 I/O Port 配置，大家也可以參考上圖資訊～

機身兩側都有配至散熱孔以及可以取出清潔的濾網設計配置

就連頂部也有大面積的散熱孔設計；設備在運作時可以感受到熱源集中在頂部

機器採圓潤的邊角設計並且有 AORUS 字樣在這邊

AORUS 水之力散熱系統

為了解決熱情的 RTX 5090 顯示卡，技嘉特別設計了 AORUS WATERFORCE 一體式水冷系統，以超大面積與厚實的銅板散熱基座與 GPU 緊貼導熱，再配合 240mm 鋁製冷排、兩個 12 公分的靜音風扇，以及優化的水路幫浦，實測就算在做高負載運算時，也不會有明顯的風扇或水流聲，比一般處理器在用的水冷系統更加安靜！

大家可以參考上面的機箱內部結構圖，優異的 AORUS WATERFORCE 一體式水冷系統配置方式；除了 GPU 之外，包括 VRAM、MOSFET 與其他發熱元件，都能被散熱系統完整的保護（導熱降溫）。

而之所以為什麼即便在繪圖晶片高效能運作還能安靜無聲，卻能將高溫控制住，這要拜水冷排上的雙滾珠軸承 12 公分靜音風扇，擁有極佳的耐熱能力與旋轉效率。此外，特別選用的鐵氟龍材質水管，除了有抗高溫和抗壓力的特性外，還能有效防止系統內水分蒸發，讓大家不用擔心長時間使用看不到內部狀況而擔憂。

要拆解頂部與兩側的飾蓋很簡單

兩側飾蓋內都有防塵網，長時間使用後可以看一下是否有灰塵進入可以自行清潔一下；因為內部風流設計是從兩側帶入冷風然後往上排出的

這一側可以看到有配置 850W 電源供應器（體積較一般桌機 PSU 還要窄），然後鐵氟龍材質水管真的很威，導熱設計涵蓋到 GPU 以及 VRAM、MOSFET 與其他發熱元件。

這一面可以看到側面有主板，用來與顯示卡 PCIe 匯流排接駁，以及其他電路設計部分~

Thunderbolt 5 實現接近 PCIe 5.0 顯示卡效能

PCIe 5.0 頻寬是 PCIe 4.0 的兩倍，提供 32 GT/s 的每通道速度，實現 128 GB/s 的總雙向頻寬 (x16)速度。而 Thunderbolt 5 提供高達 80Gbps 的雙向頻寬，Thunderbolt 4 和 Thunderbolt 3 頻寬最高則為 40Gbps；而 AORUS RTX 5090 AI BOX 採用最新一代高速傳輸介面 Thunderbolt 5，提供高達 80Gbps 的雙向頻寬，讓筆電也能發揮近乎桌機等級的顯示卡效能。

此外，AORUS RTX 5090 AI BOX 透過 Thunderbolt 5 的 Power Delivery 技術，可以讓筆電在「輸出獨顯」盡情飆 RTX 5090 效能的同時，順便獲得最高 100W 的電力輸入，讓使用者無需再另外為筆電充電，且能同時做雙向資料傳輸，並能在 AORUS RTX 5090 AI BOX 上連接 Thunderbolt 5、USB 4，或者是採用 USB-A 介面的鍵盤滑鼠。

效能測試：

測試平台：

技嘉 U4 Ultrabook 超輕薄筆電 (Intel 11th Gen) 以 Thunderbolt 4 介面透過 Thunderbolt 5 Cable 與 AORUS RTX 5090 AI BOX 接駁（無外接電源，直接以 AI BOX 順便充電）；不過

因為 技嘉 U4 筆電的規格是 Thunderbolt 4 頻寬沒有 Thunderbolt 5 高，所以對 AORUS RTX 5090 AI BOX 的效能完整發揮會有影響。

這邊也特別解釋一下為何選擇技嘉的 U4 Ultrabook最為測試平台，這款超輕薄筆電不但沒有獨顯，而且處理器也是較久的 11 代 Intel Core i7 處理器，和目前最新的 Core Ultra 2 相差了四代；雖然說因為處理器效能會很明顯的影響到外接顯示卡的表現，但這也能很真實給一樣有較為舊的筆電使用者，一個繪圖效能能夠提升多少的參考依據。只要你的 Windows 筆電有支援 Thunderbolt 4/5，那就可以放心選擇 AORUS RTX 5090 AI BOX 來升級繪圖效能囉！

相對的，如果您的筆電處理器越新越高階，那麼所獲得的繪圖效能提升就會比下列測試的數據還要高喔！

在技嘉 U4 Ultrabook 超輕薄筆電內檢視系統資訊內容如上；採用 11 代 Intel Core i7 處理器（2.9GHz），配置 16GB 記憶體

首先來看一下裝置是否有正確被辨識到；進入裝置管理員內確實有看到顯示卡多了一個 RTX 5090，且正常運作中（這時也需要同步確認外接螢幕是否有畫面顯示出來，出此安裝且沒有畫面的話，筆電請重開機）！

在 DLSS 測試成績如上，DLSS 開啟後 FPS 可達 89，就算關閉也有 36.19 FPS～

在 Speed Way 測試中，分數來到 6853 的成績，

在 Port Royal 分數來到 17603 的成績；遊戲幀率超越 81.5 FPS

Steel Nomad 跑分來到 6642 分

Solar Bay Extreme 成績為 15684 分

以上測試的成績都比起最近我們測試的 RTX 5060 獨顯電腦桌機平台（AMD Ryzen 9 9900X3D＋X870E 晶片組主機板）成績好非常多（普遍有兩倍以上）；甚至，也比 Intel Core Ultra 9 275HX ＋NVIDIA GeForce RTX 5070 電競筆電的成績要好！

Time Spy 跑分來到 6778 分

在 Fire Strike 跑分測試中，分數來到 11130 分！

《Final Fantasy XIV Dawntrail》Benchmark 測試成績更是相當理想，以 Full HD 測試分數來到 5089（給予「標準」的評價），實際間看畫面運作也相當順暢，各種效果則是可以接受～

在《魔物獵人 荒野》的測試中，以 1080p 與中畫質預設組合與自訂到「低」來進行測試；畫質預設組合在「中」的測試部分獲得高達 6097 的總分與 35.78 FPS 的表現，特效表現尚可接受。結語是建議 “需要降低畫質設定” ，這代表如果想要更快更順的畫面表現可以藉由關掉一些特效來實現。

最後試著再降低一些特效試著看看能不能提升平均幀率，不過成績提升不多，看來若想要獲得較高的幀率速度就得犧牲像是 RTX 與一些特效表現；魚與熊掌無法兼顧，遊戲玩家們可以多加嘗試，但無論如何測試的結果是代表可以順暢執行這款 3A 大作遊戲的！

溫度控制與低噪音表現都令人激賞！

以上在做各種效能測試時，我們以紅外線測溫槍檢測機殼頂部的水冷排溫度，高效能滿載運作時最高只來到約 53 °C，中度效能測試則約來到 39 °C，一般低負載運作時溫度只有 26 °C，而且水冷系統運作都十分安靜，真的是令人感到相當滿意且安心！

總結

使用外接式顯示卡之前你必須要有個認知，那就是外接式顯示卡固然有其優點，但也會伴隨著缺點。優點就是這是唯一可以升級筆電繪圖效能的方式，也可以幫助你的小公升數電腦有安裝獨顯的機會，不用浪費資源太換掉還可順暢運作的筆電或桌機。

缺點就是一定會有能損失，無法和同樣平台內接同樣規格的獨顯效能一樣（在不同測試項目的效能損失都會不同，例如可能最高會有 30% 的耗損），而這主要是 PCIe 5 頻寬被 Thunderbolt 5 頻寬受限一些，另外還有處理器搭配性的效能表現不同。

儘管如此，透過 AORUS RTX 5090 AI BOX 來升級筆電繪圖效能可是目前最完美的解決方案，它可以讓你的超輕薄筆電回到室內搖身一變成為電競筆電或是高效能 AI PC，也能更快速的完成影片編輯或者是圖片編修、圖形渲染等各種創作工作需求。

大家除了可以把 AORUS RTX 5090 AI BOX 來作為外接式顯卡來應用外，還可以作為兼具為筆電同時充電，並擴充額外一組 Thunderbolt 5、兩組 USB-A，以及一組 USB-C 和 RJ-45 網路埠用，省下額外去購買相關設備的費用喔！

