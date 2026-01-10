技專多元入學講座開南大學登場 萬美玲盼建立雙向管道傳遞民眾真實需求

隨著AI、半導體等科技產業快速發展，技職教育再度成為優秀學生的重要升學選項，然而，技專校院入學管道太過多元，讓許多學生與家長感到無所適從。為協助家長與學生瞭解升學方向，立法委員萬美玲今（10）日下午與桃園市家長會長協會，於開南大學舉辦「因應全球AI科技 技專校院多元入學講座」，邀請教育部說明技專校院各項入學管道，並聆聽第一線意見。

萬美玲期盼透過此次講座，讓學生與家長更清楚技專校院的升學方向與未來願景。圖：萬美玲提供

此次講座出席貴賓包括教育部政務次長劉國偉、技專校院招生策略委員會執行長李嘉紘、技職司科長蔡秉欣以及桃園市教育局長劉仲成、開南大學校長郭鐘達等，現場參與座談者，除了學生及家長外，許多校長及老師也都前來聽講，現場座無虛席超過三百多位，提問階段更是踴躍。

萬美玲表示，技專校院升學制度「太複雜」除了一般升學的統測分外，教育部又推出多元產學專班制度，去年又增加3+2新五專模式，讓學生及家長眼花遼亂。而舉辦此次講座，就是希望讓教育部來說明，讓家長一次搞懂各種升學管道與產學專班的差異、優缺點，幫助孩子做出最適合自己的選擇。此次活動不只是單向宣導，也讓家長可以向教育部表達意見，建立雙向管道，讓政策制定者能夠聽見第一線學生與家長的真實需求，作為未來精進技專校院升學制度的重要參考。

萬美玲最後感謝桃園市家長會長協會理事長溫碧雲、榮譽理事長呂朝福與各區總會長的協助，以及郭鐘達提供優質場地，讓活動順利進行。她期盼透過此次講座，讓學生與家長更清楚技專校院的升學方向與未來願景，打造更好的技職教育環境，尤其是產學合一，減低學用落差，為台灣培育出更多優秀人才。

劉仲成指出，舉辦這場講座非常重要且有意義，因為桃園有一半的學生會選擇技專校院升學，但家長及學生對於技職升學管道並不熟悉，所以很感謝萬美玲及家長會長協會舉辦這場宣導講座。

劉國偉表示，教育部不斷要求技專校院的課程，一定要跟產業對接，不能只是教理論，而是要讓學生真的具備就業即戰力。同時也鼓勵家長，不要再用過去「只有普通高中才是升學正途」的觀念來看待孩子的選擇。強調技職體系不是備胎，而是非常重要的一條主流道路，只要選對方向，未來的發展一樣非常寬廣。由於此場宣講活動相當踴躍，劉國偉也承諾，日後將在桃園多辦幾場技專校院的宣講。

