技專校院升學管道多元 萬美玲辦講座邀教育部說明

（中央社記者王承中台北10日電）國民黨立委萬美玲今天舉辦「因應全球AI科技技專校院多元入學講座」，邀教育部說明各項入學管道。她表示，盼讓學生與家長更清楚技專校院的升學方向與未來願景，打造更好技職教育環境與減低學用落差，為台灣培育出更多優秀人才。

國民黨立委萬美玲今天發布新聞稿指出，隨著人工智慧（AI）、半導體等科技產業快速發展，技職教育再度成為優秀學生的重要升學選項。她今天下午偕同桃園市家長會長協會，在開南大學舉辦「因應全球AI科技 技專校院多元入學講座」，邀請教育部說明技專校院各項入學管道，並聆聽第一線意見。

萬美玲表示，技專校院升學制度「太複雜」，除一般升學的統測分外，教育部又推出多元產學專班制度，去年又增加3+2新五專模式。本次活動就是希望由教育部說明，讓家長能瞭解各種升學管道與產學專班的差異、優缺點，幫助孩子做出最適合選擇。

萬美玲指出，本次活動不只是單向宣導，也讓家長可以向教育部表達意見，建立雙向管道，讓政策制定者能夠聽見第一線學生與家長的真實需求，作為未來精進技專校院升學制度的重要參考。

萬美玲表示，感謝桃園市家長會長協會及開南大學提供場地讓活動順利進行，期盼透過此次講座，讓學生與家長更清楚技專校院的升學方向與未來願景，打造更好的技職教育環境，尤其是產學合一，減低學用落差，為台灣培育出更多優秀人才。

出席的教育部次長劉國偉表示，教育部不斷要求技專校院的課程，一定要跟產業對接，不能只是教理論，而是要讓學生真的具備就業即戰力。同時也鼓勵家長，不要再用過去「只有普通高中才是升學正途」的觀念，來看待孩子的選擇。

劉國偉指出，技職體系不是備胎，而是非常重要的一條主流道路，只要選對方向，未來的發展一樣非常寬廣。由於此次宣講活動參與者相當踴躍，劉國偉承諾，日後將在桃園多辦幾場技專校院的宣講。（編輯：林克倫、林興盟）1150110