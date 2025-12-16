技師法三讀修正！刪「精神疾病」歧視用語 改採客觀不能執業認定

立法院副院長江啟臣今日主持立法院會，三讀通過技師法部分條文修正。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院今（16）日三讀通過《技師法》部分條文修正，針對現行制度中涉及歧視性用語、執業資格認定及懲戒程序等爭議進行全面調整。此次修法重點之一，即刪除現行第11條中「罹患精神疾病或身心狀況違常」等用語，改以中性且符合國際人權標準的表述，回應《身心障礙者權利公約》（CRPD）不歧視原則。

三讀通過條文明定，技師不發給執業執照的樣態，將以「有客觀事實認不能執行業務」作為判斷基準，取代過往以精神疾病或身心狀況作為排除要件的規定，避免對特定身心狀態者造成制度性標籤與不當限制。

在認定機制上，除維持原有由中央主管機關邀請相關專科醫師進行專業判斷外，立法院也通過民進黨立委林俊憲等人提案，新增由技師公會代表及學者專家共同組成認定小組。相關小組之組成方式與運作程序，將由中央主管機關另行訂定，以強化判斷的專業性與多元性。

此外，三讀條文亦新增一項不發給執業執照的情形，明定技師若「依《消費者債務清理條例》經法院裁定開始清算程序，且尚未復權者」，將不得核發執業執照，以確保專業服務的信賴基礎與社會公共利益。

針對懲戒制度部分，立法院也同步修正第42條相關規定，避免懲戒程序被濫用為處理私權糾紛、干擾調解或訴訟的工具，進而影響技師專業服務品質。三讀通過條文明確要求，利害關係人如認為技師有第39條所列情事，須「列舉具體事實並提出相關事證」，經目的事業主管機關、地方主管機關或技師所屬公會審核後，始得轉送技師懲戒委員會處理。

