技教工場升級 三重商工AI 5.0人機協作育才中心啟用

【記者葉柏成／新北報導】新北市立三重商工全新打造的「AI 5.0人機協作育才中心」今〈6〉日啟用，教育局長張明文表示，新北持續推動結合雙語、美感與未來科技的「雙美未計畫」，升級技職教育工場，並透過場域再造與課程創新，讓技職不只學技能，更能接軌產業、走向世界，打造新北成為培育未來AI技職人才的重要基地。

張明文指出，三重商工的「AI 5.0人機協作育才中心」，以人工智慧結合智慧製造教育，打造全國首間結合AI與智慧製造教育的創新基地，兼具教學與機能的設計特色，更榮獲「2025 TID台灣室內設計大獎評審團特別獎首獎」及日本GOOD DESIGN大獎肯定，成為全國唯一拿下國內外雙料設計大獎的實習工場。

他表示，未來將持續透過「雙美未計畫」，預計2030年投入1億元經費，持續強化技高實習場域與課程發展，深化產官學研合作，回應產業實際需求，穩定推動技職人才培育。

《圖說》參與貴賓在機械科實習工場「AI5.0人機協作育才中心」招牌下合影。〈教育局提供〉

張明文說，育才中心空間設計融合現代工業美學與AI應用，規劃智慧機械協作、物聯網控制及創新設計思維等學習模組。負責改造的形構設計方俊傑設計師指出，團隊從實習環境出發，翻轉社會對技職與傳產的刻板印象，讓學生「一踏進來就感覺專業」，看見所學價值、建立自信；並透過空間營造場所精神，引導學生理解對空間、設備、工具與創作的尊重，讓職人精神具體化、也更容易在校園內被看見與傳承。

《圖說》三重商工機械科學生學習操作智慧型機器手臂。〈教育局提供〉

三重商工校長李立泰表示，育才中心兼具產業真實性與空間美學，讓學習環境成為啟發創意、連結國際的平台。機械科三年級黃盈蓁同學分享，走進中心就像踏入未來工廠，能實際操作AI與智慧機械，學習更有真實感，也對未來職涯更有期待，對AI協作領域也更有興趣。

《圖說》三重商工機械科三年級黃盈蓁同學陪同張明文局長進行智慧型機器手臂運作。〈教育局提供〉

今天啟用及揭牌儀式邀請科技大學與產業界代表到場觀摩交流，包含城市科大電機工程系楊文治主任、龍華科大機械工程系陳詩豐主任、亞東科大機械工程系薛堯文教授、國立臺灣師範大學宋修德教授、國立臺灣藝術大學圖文傳播系袁宇熙教授、達明機器人陳怡卉課長及上銀科技陳秋蓮經理等貴賓出席，與多所技高校長共同交流AI最新應用與智慧製造人才培育趨勢。