技職之光頒獎典禮 教育部鼓勵多元發展「不被AI取代」

台北市 / 綜合報導

為了鼓勵學生透過技職教育多元發展，教育部19日舉辦第21屆技職之光頒獎典禮，表揚在各項創新及專業的競賽表現傑出的技職學生。常務次長朱俊彰也勉勵同學，在未來的科技時代，只要擁有一技之長，以及認知察覺的能力，就不會被AI取代。

開心的接下獎座，滿臉都是笑容，為了鼓勵技職學生，勇於創新，教育部舉辦，第21屆技職之光頒獎典禮，表揚在國際性技藝競賽，創新發明及專業證照等領域，擁有表現傑出的技職學生，而常務次長朱俊彰，也勉勵學生在科技時代，持續培養專業技能。

廣告 廣告

教育部常務次長朱俊彰說：「我們跟AI，跟機器人最大的不同，就是我們有我們感知，認知察覺的能力，我們可以發覺什麼才是，可以替我們人類，帶來最大的幸福，那我覺得今天同學能夠在這個領域，看到很多巧思，事實上這就是我們未來競爭，未來我們不會被取代的最好本錢。」

本屆分為競賽卓越獎，以及技職傑出獎，共有35組隊伍，41位學生獲得殊榮，其中獲得表揚的同學鄭畇溥，在資安領域表現優異，頒獎典禮上他感性發言。

國立成功大學附屬台南高工資訊科同學鄭畇溥說：「獲獎不是終點，而是責任的開始，讓我們帶著這份榮耀，在各自的領域，繼續深耕，用專業推動產業，讓世界看見台灣的實力。」

教育部也表示，未來將持續透過表揚活動，鼓勵學生透過技職教育，打造多元的發展道路，期盼學生能夠培養專業的技能，在適合自己的舞台，發光發熱。

原始連結







更多華視新聞報導

中高齡懂法律很重要 第三人生大學教財務保險規劃

節目金鐘頒獎典禮！ Lulu挽著陳漢典進場

私大開課門檻惹議 教育部祭補助鼓勵不設限制

