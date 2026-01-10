技職也能上台大！土庫商工四年三台大生 創技術型高中新標竿

▲土庫商工四年三台大，地方各界前來祝賀。（記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】國立土庫商工傳來捷報！建築科三年級王儷靜同學透過115學年度特殊選才管道，成功錄取國立臺灣大學土木工程學系，成為該校四年內第三位台大生。土庫商工為技術型高中，連續兩年有學生錄取台大土木系，打破技職升學天花板,證明「選對方向、肯努力」，技職生一樣能進入頂尖學府。

王儷靜同學自幼對建築領域抱有濃厚興趣，並在舅公（畢業於土庫商工建築科、現為開業建築師）的啟發下，選擇進入土庫商工建築科，立志發展建築專業。她在校期間學習態度積極，學業成績穩定名列班級前五，並積極參與校內外的各項競賽，展現了卓越的專業素養，並在參加的專業競賽中表現傑出，包括雲科大全國模板組建競賽、正修科技大學木橋載重創意競賽，以及114年工科技藝競賽等，其中在114學年度全國工科技藝競賽「建築製圖」職種中獲得優勝，充分體現了她扎實的專業知識和優異的實作能力。此外，王儷靜同學以學姐吳怡萱和學長廖威原為學習榜樣，並立志進入國立臺灣大學土木工程學系，期望在學術領域持續精進。如今順利考取理想的校系，為自己的努力交出了亮眼的成績單。未來，她希望能考取建築師資格，將所學的專業回饋家鄉。

廣告 廣告

土庫商工吳星宏校長表示：四年內有三位學生錄取台大，對技術型高中而言是非常難得的成就，這充分展現了學校教師團隊的專業用心與學生的努力不懈。技職教育透過扎實的專業技能訓練，結合完善的升學輔導機制，加上學生明確的目標設定與堅持，一樣能培育出在頂尖學府發光發熱的人才。

建築科廖釗銨主任指出：學校的特色就是專業技能與升學輔導雙軌並行。儷靜同學不僅在全國技藝競賽獲獎，更具備堅毅的學習態度和明確的生涯規劃。她的成功再次證明，技職教育培養的不只是技術，更是解決問題的能力、創新思維，以及追求卓越的精神，這些特質讓學生在大學階段也能持續發展。

導師吳靜怡老師表示：儷靜同學學習態度認真、做事負責，在班級中擔任重要幹部，協助處理班級事務，表現深獲師長肯定。在課業方面，她持續精進自我，展現高度的自律與學習熱忱。儷靜一路以來始終一步一腳印朝目標前進，面對困難從不輕言放棄，此次順利錄取國立臺灣大學，實屬實至名歸，師長們也一致看好她未來在臺大的學習表現與發展潛力。

值得一提的是，土庫商工在技職升學的成績持續突破。繼112、114學年度各有學生錄取台大土木系，王儷靜成為第三位台大生。前兩位學長姊在台大的學習也都表現優異，展現土商學生扎實的專業基礎與學習實力，為學弟妹樹立良好典範，也證明技術型高中培育的學生具備在頂尖學府持續發展的競爭力。

陳特凱鎮長、黃伯文主席兩位都是土庫商工校友，特地前來捐贈獎學金鼓勵學生、張麗善縣長與丁學忠立委聽聞喜訊，也都紛紛派代表前來張貼紅榜祝賀，讓學校喜氣洋洋，給師生莫大的鼓勵。

▲土庫鎮長陳特凱致贈獎學金。（記者劉春生攝）

▲吳星宏校長帶領學校師長和班級同學與王儷靜同學欣喜合影。（記者劉春生攝）