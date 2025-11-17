技職亞運月底本土登場！洪申翰：不只拚獎牌 讓技能發揮產業價值

勞動部長洪申翰（前排中）、勞動力發展署署長黃齡玉（前排左）授旗給國手代表隊長。徐筱嵐攝



被視為技職界亞運、國際技能競賽前哨戰的「2025亞洲技能競賽」將於本月底在台北舉行，相隔30年，台灣再度取得國際賽事主辦權，本次共有44個職類、49位國手出賽。勞動部部長洪申翰今（11/17）日為選手加油打氣，他強調，贏得金牌當然重要，但不管比賽結果如何，代表國家上場拚搏，「你們的努力本身就是榮耀」，這場比賽不會有輸家，而較量也不會是終點，讓世界看到「動手做、用心學、持續挑戰自己」的精神。

勞動力發展署署長黃齡玉受訪時說明，亞洲技能競賽係由亞洲技能組織（World Skills Asia）舉辦，該組織是國際技能組織區域性組織，由阿拉伯聯合大公國發起籌組，於2018年成立，現有29個會員國，我國為創始會員國之一。

勞動部勞動力發展署署長黃齡玉出席2025第3屆亞洲技能競賽奪金啟航典禮。徐筱嵐攝

黃齡玉表示，本次賽事也是2026年上海國際技能競賽的前哨戰，2023年亞洲技能競賽，我國國手奪下12金、6銀、4銅、3優勝的佳績，在所有參賽國家中名列第一，顯示我國技能實力雄厚，期望能突破上屆佳績，再創技能成就巔峰。

勞動部長洪申翰致詞時說，技能不只是比賽，更是通往未來的通行證，本次亞洲技能競賽，台灣由49位國手，分別代表44個職類出賽，規模比上屆更強大，要讓全世界看到「台灣的技能實力，真的很強！真的超強！」每一項技術都是產業需要，勞動部要做的事情，就是讓大家有舞台、有機會。

洪申翰指出，讓企業進到培訓系統裡，讓訓練更貼近真實產業，讓學技能不只是手感，更要能解決產業問題，把技能跟職場需求真實的連接起來，「比完賽不散場」，讓技能回到產業、發揮價值，馬上對社會和產業派上用場。

洪申翰說，「Hands on，Future on！技能在手，未來看我」的口號，不只是比賽主題，更是這一代最響亮的宣言，技能是手中的力量，也是走向世界的入場券，在亞洲、國際賽都能看到，而手上的技能也是最好的名片，大家一定能用職人精神，在未來的職場舞台上發光發熱。

勞動部長洪申翰為參加亞洲技能競賽的選手們在會旗上簽名加油。徐筱嵐攝

洪申翰致詞後，親自傳遞會旗予國手代表隊長陳祈聖，並與國手們互相激勵，期勉這群青年國手代表國家站上國際舞台，奠定為國爭取最高榮譽之決心。而典禮結束後，洪申翰一一為國手們在會旗上簽名、蓋章、合照，親切地為所有人打氣。

