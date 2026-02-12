技職力100徵件開跑 民團徵求轉型指標案例

（中央社記者陳至中台北12日電）民間公益組織Skills for U今天宣布第2屆「技職力100」徵件計畫開跑，分成4大組別，開放學校、實驗教育單位、企業和非營利組織報名，將選出技職轉型的指標案例。

Skills for U今天在台北舉辦記者會，執行長黃偉翔指出，「技職力100」聚焦在模式的系統化與適應力，希望找到能在校園、企業間快速擴散的培育模式，確保技職教育不與世界脫鉤。

今年度的「技職力100」分成4大組別，包括職業試探與技職引導、產學合作與就業培育、技職競賽與專業證照、課程設計與教學創新。5月3日前採「單位」報名，中小學、大專、實驗教育單位、企業、非營利組織等都可參加。

受邀擔任評審的中信金融管理學院講座教授林騰蛟表示，台北市政府與輝達（NVIDIA）完成簽約的新聞受到各界關注，預計會創造1萬個以上的工作機會，其中勢必包含大量技職人才。期許透過「技職力100」徵件活動，盤點成功經驗，縮短人才培育路徑。

家樂福文教基金會執行長蘇小真表示，AI（人工智慧）科技發展迅速，但在零售通路中，走到最前線面對客人，還是要靠人才。她期盼台灣的技職教育讓更多人看到，形成台灣另一座強而有力的大山。

第1屆「技職力100」得主永詮機器工業股份有限公司總經理林建佑，曾在地震後開車繞路500多公里，只為參與花蓮高工畢業典禮，為技職學子打氣。他表示，面對學用落差，企業不該只是「收割」，也要一同思考如何讓人才培育扎根。（編輯：張雅淨）1150212