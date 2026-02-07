技職教育傳奇張信雄任南台科大董座

南台科大董事長張信雄（左）頒發「吳修齊獎」予陳欣儀同學。（南台科大堤供）

教育部核定領航 續寫私立科大第一輝煌紀錄



南台科大傳來振奮全校師生與校友的喜訊！教育部於一一五年一月廿八日正式核定，由教育界傳奇領航者張信雄博士榮任南台科大第十七屆董事長，不僅標誌著南台科大對張信雄卓越智慧的持續倚重，更象徵學校將在最穩健的基石下，續領全台第一私立科大加速邁向國際化與智慧化之轉型高峰。

張信雄深耕南台近四十載，他感念地表示，南台的根基源於「台南幫」吳三連、辛文炳、高清愿、鄭高輝等前輩的高瞻遠矚。自創校以來，始終堅持「取之學生，用之學生」與「良心辦學」的誠信文化。張信雄於七十八年至九十六年擔任校長期間，將企業管理的精髓導入校園，首創引進博士級師資，更引領南台於八十八年成為全國第一所改名為「科技大學」的私立技專校院，成功定調了南台在技職界的霸主地位。

張信雄常說，「既然領先，一定最好！」 這種追求極致的精神，在二０二六年再次獲得實證。根據《Cheers》雜誌最新調查，南台科技大學蟬聯「企業最愛大學生」私立科技大學全國第一名。在一０四人力銀行「二０二六大學品牌力」評比中，南台更在一百廿三所院校中大獲全勝，榮獲南部私立科大「地區領航獎」與「學制標竿獎」雙料冠軍。數據顯示，南台的「產學力」勇奪全台第七名、「國際力」榮獲全台第八名，實力穩居私立技職領先群。

除了亮眼的辦學數據，張信雄更具備濃厚的人文關懷，近期他特別接待「退休暨離職人員互助關懷協進會」老同仁，展現其重情重義的長者風範。面對未來，張信雄展現強大的布局氣勢，日前帶領日本周南公立大學團隊於校園地標Ｗ棟大樓前合影，並積極促成與韓國東岡大學等校之國際結盟。

張信雄強調，董事會將全力支持校長黃能富推動「實作型ＡＩ科技大學」願景。南台將持續以國際化的視野與扎實的產學動能，吸引來自全球的優秀學子，朝向「國際一流大學」的目標穩健前行，續寫下一個輝煌五十年。

南台科大董事長張信雄（中）出席南台車展，讚賞機械系車輛組學生用心學習，籌劃車展拜訪廠商，累積職場經驗。



南台車展傳承經驗 培育專業人才



南台科大董事長張信雄辦學隨著潮流走，從擔任校長創辦南台汽機車大展，到擔任董事長獲得學校、董事會全力支持，迄今卅六年來，讓學生藉由修習行銷等課程，將所學相關專業知識，靈活地運用到「南台車展」的傳承經驗，並培育出許多汽車產專業人才。

張信雄於七十八年擔任南台校長時，鑑於台灣新車的設計開發及一些重要零組件生產技術，仍多控制在日本合作廠商手中，延攬原在慈幼高工擔任汽車科主任的吳宗霖至南台科大服務，並帶領訪問團赴日本設有汽車課程相關專門學校、大學及研究所等考察，而創設南台基礎扎實的機械系先進車輛組，由吳宗霖擔任組長。

吳宗霖當年在教學採取「活的教學」方式，除教導學生課本上基本知識，並讓學生下汽車工廠進行實務操作，了解汽車機件構造與組合。前後策劃十四屆南台車展的吳宗霖，於二００三年卸下車輛組長之職，「傳承」經驗由張崴縉、許哲嘉、張明豪接辦。吳宗霖一０六年自南台進修部主任退休，但他「退而不休」不時從旁協助車展有關事宜。

在教學上，機械系車輛組亦開設汽車展示與行銷課程，讓學生了解展示與行銷是一種分析、規劃、執行及控制的一連串過程，藉此程序以制訂創意、產品或服務的觀念化、訂價、促銷與配銷等決策，經由各種展示活動，進而創造能滿足個人和組織目標的交換活動。

在南台車展中，學生們是整個工作的主要核心幹部及組員，學生藉由修習行銷等課程，從中學到相關的專業知識，進而靈活地運用到整個車展工作。因此，南台車展變成一個學習平台，藉此讓學生具體地將課程與實務融合。將努力成果作社會服務回饋，將最好的產品呈現給大家。

車展工作所需的人力非常可觀，每次需動員車輛組兩百餘位學生，並設總召與副總召，整合協調各組工作，期間定期討論溝通，藉此培養學生有團隊合作及靈活運用行銷與展示原理，並實際解決行銷工作之能力。

張信雄卸下擔任十八年校長之職後，擔任南台董事到董事長大力支持推動南台車展，讚賞車輛組學生的用心學習，落實理論與實務結合籌劃車展拜訪廠商，並鼓勵學生努力學習行銷，累積職場經驗。