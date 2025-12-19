技職教育成果亮眼 致理科大四生獲證照達人殊榮

致理科大四生奪技職之光「證照達人」項目獲獎，致理科大校長陳珠龍（右一）鼓勵學生考取專業證照為任職加分，左一為副校長謝金賢。（圖／致理科大提供）

▲致理科大四生奪技職之光「證照達人」項目獲獎，致理科大校長陳珠龍（右一）鼓勵學生考取專業證照為任職加分，左一為副校長謝金賢。（圖／致理科大提供）

教育部今（十九）日舉行二○二五年第廿一屆技職之光頒獎典禮，致理科技大學在「證照達人」項目中共有四位學生同時獲獎，榮登全國第一，展現該校推動技職教育的成果。

致理科大校長陳珠龍表示，學校積極鼓勵學生考取專業證照，從課程結合考照內容開始，並針對高階或重點證照開設輔導班，提高通過率，更提供高額獎勵措施，近三個（一一一至一一三）學年度已發出近二千萬元獎勵金，協助學生提升專業技能。

會計資訊系畢業生吳佳螢在校期間考取含記帳士在內共二十一張證照，實習後獲公司留任，並計畫三年內考取會計師資格。同樣獲得實習單位留任轉正職的資訊管理系畢業生陳煌諺，取得含CCNA及ISO27001資訊安全管理系統主導稽核員等證照共五十四張，憑此在資訊安全公司任職，學以致用。

來自越南的梁義蓀語言能力突出，多益測驗獲九九○滿分，IELTS雅思八‧○的高分，並曾赴美國實習，累積跨文化經驗。年紀最輕的蕭珮筠，就讀五專部財務金融科四年級，已取得會計事務及電腦軟體應用乙級技術士證，未來目標挑戰特許金融分析師（CFA）考試。

校長陳珠龍指出，致理科大以「務實致用、接軌產業」為辦學核心，長期強化學生專業證照與實務能力養成。本次四名學生獲獎，不僅展現個人專業實力，更印證學校技職導向教學成果，未來將持續深化輔導機制，協助更多學生穩健銜接職場。