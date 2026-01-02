技職教育融入社會責任 新北10校學子發揮所學改變社區

新北市教育局推動「技．續．未來」技職社會責任永續計畫，與10校、15公民團體合作，邀請學子以專長進行社會實踐。(記者黃子暘攝)

〔記者黃子暘／新北報導〕技職教育讓學子習得一技之長，新北市教育局推動「技．續．未來」技職社會責任永續計畫，與10校、15公民團體合作，邀請學子以專長進行社會實踐，推動14項跨域合作行動，讓學生走進社區，把所學轉化為看得見的改變。今(2)日計畫啟動，教育局長張明文指出，今年度14項提案計畫包括永續設計、在地文化、AI社會應用、青銀共創與社會關懷等面向。

張明文指出，希望技職教育也能發揮影響力，讓學子利用專長服務社會，也在過程中習得更多，也培養獨立思考、利他及服務社會的心，這是AI無法取代的能力；新北自2023年起將「技職社會責任」納入教育政策核心，今年度計畫串聯台灣地方創生基金會、心輔犬等單位，透過議題培力工作坊、跨域共創與實踐行動，引導學生從「看見問題」到「提出解方」。

參與計畫的鶯歌工商廣告設計科教師陳錦雄表示，今年學校利用3D列印與墨設計合作，課程結合攝影、走秀，學子直接參與業界第一線製作過程，也期待看到自己的產品被列印出來展示。

鶯歌工商廣設科學生陳祈臻說，過往作品都是畫在紙上、電腦裡，這次可以將作品列印成立體，要思考結構問題，比畫在平面上更有趣。

教育局表示，這次行動提案中，包括運用3D列印結合環保材質打造永續時尚、結合犬隻福祉推動陪伴與關懷、運用AI工具促進家庭溝通與數位素養等，並串聯老街電器修復、食農教育及青銀共創等行動；市府將持續藉由技職社會責任永續計畫，培育人才，也培養關心社會的公民。

