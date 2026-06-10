技職教育走入生活 臺東高商納稅服務隊展現實作力
隨著115年度綜合所得稅申報作業順利落幕，國立臺東高商學生再次走出校園、走進服務現場，以實際行動展現技職教育成果。今年5月報稅期間，臺東高商遴選多位具備資訊能力、學習態度積極的高三學生組成「納稅服務隊」，分梯次進駐財政部南區國稅局臺東分局，協助民眾辦理綜合所得稅申報，成為報稅季中最溫暖的服務力量。
為了提供民眾更專業且正確的協助，學生們在正式上線前，先參與國稅局規劃的勤前講習課程，學習最新稅務法規、申報流程及資訊系統操作技巧，並了解個資保護與服務禮儀等重要觀念。透過完整培訓，學生們不僅建立稅務知識基礎，也培養面對民眾時應有的專業態度與責任感。
服務期間，在國稅局同仁指導下，納稅服務隊協助民眾操作網路報稅系統、填寫申報資料、整理相關文件，並提供基礎稅務諮詢。面對許多第一次使用線上申報系統或對申報流程感到陌生的民眾，學生們耐心說明、細心協助，讓報稅程序更加順利，也有效減少民眾等候時間。
不少民眾對學生們的表現留下深刻印象，稱讚他們態度親切、解說清楚，展現超齡的專業與穩定度。學生們也從服務過程中學習到課堂上難以獲得的寶貴經驗，不僅提升資訊應用與問題解決能力，更在與民眾互動中培養溝通技巧與服務精神。
臺東高商實習主任歐佩芬表示，納稅服務隊不只是專業技能的實作平台，更是一堂真實的公民教育課。學生透過服務認識政府機關運作模式，了解稅務制度與社會責任的重要性，也從民眾身上看見不同人生故事，學習同理與關懷。
許多參與服務的學生也分享，過去只知道報稅是大人的事情，實際投入後才發現每一筆資料都必須仔細核對，每一個步驟都關係到民眾權益，更體會到家長工作與生活上的辛勞。這段經驗不僅讓他們累積專業能力，也對未來職涯發展有更明確的方向。
臺東高商校長林明錚表示，學校長期重視實務教學與社會參與，希望學生能將課堂所學運用於真實情境，透過服務學習累積經驗、建立自信。此次納稅服務隊能獲得國稅局及地方民眾肯定，正是學生專業能力與服務精神最好的展現。
財政部南區國稅局臺東分局也對臺東高商學生的投入表達感謝，肯定同學們在報稅期間提供重要協助，讓申報作業更加順暢。活動結束後，國稅局特別頒發實習證書與感謝狀，肯定學生們這段時間的付出與努力。
從課堂走進社會，從學習走向服務，臺東高商納稅服務隊用行動證明，技職教育不只是技能培養，更能成為服務社會的重要力量。透過一次次真實的實作經驗，學生不僅累積專業實力，也學會以所學回饋家鄉，為社會帶來更多正向影響。
撰文、攝影／臺東高商；TCnews編修
其他人也在看
中東局再升溫！美軍阿帕契遭擊落報復伊朗 革命衛隊迅速反擊駐巴林基地
美國陸軍阿帕契（Apache）直升機在荷姆茲海峽遭伊朗擊落後，美軍已於美東時間9日下午5時對伊朗發動自衛性軍事打擊。伊朗隨後迅速反擊，革命衛隊（IRGC）宣布向駐紮於巴林的美國第五艦隊基地發動無人機攻擊，中東局勢急遽升溫。
日人來台點1小吃狂喊「喔伊系」！他一看菜色傻眼 網曝：日本少見
台灣擁有豐富多元的特色美食，深受許多外國遊客喜愛。近日，一名網友分享，自己前往西門町一間知名麵店用餐時，發現隔壁桌兩名日本遊客邊吃邊不斷驚呼「喔伊系（おいしい，好吃）」，讓他相當好奇究竟是什麼美食如此美味。沒想到仔細一看，竟只是一盤看似普通的燙青菜，讓他忍不住直呼，「這真的是我看過對一般燙青菜最高的評價了！」
多米多羅慘了？！她當年批評黃山料遭「進攻」：直到現在都還瑟瑟發抖
台灣暢銷作家黃山料近日遭YouTuber多米多羅拍片公審，相關話題連日延燒；網紅陳沂透露，當年她曾發文批評黃山料的一個觀點，結果被黃山料親自發文點名回覆，「更不用說被很多刪料粉絲進攻叫我保持善良，直到現在都還瑟瑟發抖」。
下雨天「這4種水果」先別買！老闆曝隱藏地雷：外表看不出來
近日全台受鋒面影響各地降雨不斷，出門採買食物時相當辛苦，許多民眾會趁著出門到超市、市場將需要的東西一次買齊，也會順手帶些水果回家。不過經營水果店多年的老闆阿毛就特別提醒，下雨天挑選水果藏有大學問，雨天過後有些水果雖然看起來好好的，但其實買回家很容易出狀況，其中就點名西瓜、鳳梨、木瓜、哈密瓜。
騎機車雨天神器！網點名「高筒鞋套」：小腿以下很乾爽
近日受滯留鋒面影響，各地易有陣雨出現，有網友討論雨天騎車穿著高筒鞋套，沒想到防水效果驚人，「小腿以下整個是乾爽」，貼文曝光後，隨即掀起熱議。
鼻過敏發作難根治 台北慈濟新術式助患者重獲新生
（記者陳志仁／新北報導）38歲黃先生自幼深受過敏性鼻炎所苦，長年飽受鼻塞、流鼻水及打噴嚏困擾，即使接受下鼻甲切 […]
與傅子純情同母子！資深女星憶暖舉 慟嘆「親生兒女也未必做得到」
出道超過24年、曾演出《新兵日記》等戲劇的演員傅子純，近日剛從印尼峇里島度假返台，7日下午16時許因「急性血癌」（白血病）病逝於淡水馬偕醫院，享年46歲。突如其來的消息讓親友、粉絲難以接受。資深女星鍾佳蓁也分享和傅子純相處的點滴，心痛如絞悲訴「我知道這條路任何人早或晚都得走！但不是現在啊，兒子。」
NBA總冠軍賽》斑馬「推頭」案經聯盟檢視 最終判決出爐
聖安東尼奧馬刺在NBA總冠軍賽G3作客紐約尼克的比賽頂住壓力，驚險扳回一城，避免陷入0比3的絕對劣勢
和妻子吵架後迎娶岳母！女婿曬結婚證書求祝福 警出手了
根據外媒《印度時報》報導，這起引發熱議的事件發生在坎普爾德哈特的阿克巴爾普爾（Akbarpur）。從流出的影片中可見，一對男女頸上掛著傳統花環，手中展示著一張宣稱是法庭核發的結婚證書，背景配上與「法庭婚禮」相關的浪漫歌曲。影片中兩人還透露彼此曾是「岳母與女婿」的...
黃山料的書有料嗎？多米多羅吐槽中驚見「1理念」 財經網美：光這點得逆風挺
[FTNN新聞網]記者陳崴淩／綜合報導蟬連三年誠品暢銷冠軍的作家黃山料，近日遭旅日頻道「多米多羅Domidolo」痛批文筆薄弱、創作內容空泛，排版方式更被酸「根...
台南塑膠倉庫大火 55名消防員衝火場漏夜灌救
台南塑膠倉庫大火 55名消防員衝火場漏夜灌救
卵巢癌晚期轉移「嗎啡止不住痛」 醫1招助她找回抗癌勇氣
48歲陳小姐於7年前罹患卵巢癌，歷經手術及化學治療，現今癌症已至晚期並轉移至胃部，引發嚴重腹部與背部疼痛。即使使用高劑量嗎啡貼片，疼痛仍反覆發作，幾乎失去正常生活與活動能力。後續前往台北慈濟醫院就診，施作神經阻斷治療改善腫瘤疼痛，劇烈疼痛改善後，又執行內臟神經阻斷術，現在隨著疼痛改善，陳小姐的情緒與精神狀態逐漸轉為正向，重新找回抗癌的勇氣與心力。
提醒反遭羞辱！不滿被比中指、扔菸蒂 公車司機怒告違停男
台北市1名42歲黃姓司機，8日上午駕駛公車切入停靠區時，赫然發現有部轎車違停擋道，黃男下車詢問路旁男子時，卻遭對方比中指、扔菸蒂及丟垃圾等方式挑釁，黃男不甘平白遭辱，下班後前往警局報案並提告，警方將循線通知男子到案。
1天吃2顆蛋太危險？研究驚曝：每週12顆「膽固醇竟零變化」！
許多人因為膽固醇偏高而對雞蛋敬而遠之，但最新科學研究推翻了這項常見迷思。復健科醫師王思恒指出，一項名為「DIABEGG」的大型臨床實驗已證實，糖尿病患者每週食用12顆蛋，其膽固醇水準並不會因此升高。
嫌犯毒駕拒檢衝撞 板橋警狂轟8槍 緝獲毒品、武士刀移送
記者蔡琇惠／新北報導 新北市板橋警分局員警昨（9）日執行巡邏勤務期間，於16時50分…
夏天廁所總飄異味？家事達人教1招天然除臭 過期茶葉也能派上用場
夏天一到，廁所常因悶熱產生異味，讓人難以忍受。對此，家事達人陳映如分享，若是想要緩解潮濕悶熱的異味，除了保持乾燥、加強通風以外，也可以準備一些乾燥茶葉，放在薰香燈上方的小盤中，點上蠟燭慢慢加熱。她說明，隨溫度上升，茶葉會散發出淡淡的焙茶香氣，讓空氣中瀰漫著溫暖又舒服的茶香。
《鐵拳教育》爆紅有台灣演員！Rina「驚人背景」曝光嗨喊：沒被剪掉
Netflix韓劇《鐵拳教育》上線後迅速席捲全球排行榜，不僅登上包含台灣25個國家及地區收視冠軍，更在南韓教育界掀起熱烈討論。如今劇中台灣演員也身分曝光，10日一名台灣女孩Rina發文自己正是《鐵拳教育》中的學生臨演，好幾幕畫面她都出現在角落中，雖然沒任何台詞，但有些清楚拍到正臉，讓她開心直呼：「OMG大家～我也是算上過Netflix第一名的人了」。
這3個星座老婆如「最強績優股」！你給的安全感越多，她越能發光、帶旺家庭
常聽人說成功的背後往往有伴侶的支持，有些星座老婆就像績優股，另一半越寵她、給她滿滿的安全感，她越能發揮潛能，無論是事業還是家庭都能經營得有聲有色。
新台幣爆逾1488億元巨量！史上第二大 匯價創半個月最低
股匯脫鉤！台股今（9）日強彈 1,201 點、收復先前三分之二失土，但新台幣匯率卻「走自己的路」。在多方激烈多空交鋒下，台北匯市狂飆出 47.46 億美元（約新台幣 1,488 億元），一舉刷新歷史第二大紀錄，新台幣兌美元終場以 31.618 元、貶值 3.8 分作收。
全台豪雨假看這邊！7縣市雨量達標 5地宣布停班課
【緯來新聞網】受滯留鋒面及西南氣流影響，各地仍有持續的降雨，易有中小尺度對流系統伴隨瞬間大雨、雷擊及