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技職教育走入生活 臺東高商納稅服務隊展現實作力

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(最前排由左至右)財政部南區國稅局臺東分局服務管理課課長劉素妮、秘書洪素婷、臺東高商校長林明錚、實習主任歐佩芬、實習組長郭姿廷與納稅服務隊同學合影
(最前排由左至右)財政部南區國稅局臺東分局服務管理課課長劉素妮、秘書洪素婷、臺東高商校長林明錚、實習主任歐佩芬、實習組長郭姿廷與納稅服務隊同學合影

 

隨著115年度綜合所得稅申報作業順利落幕，國立臺東高商學生再次走出校園、走進服務現場，以實際行動展現技職教育成果。今年5月報稅期間，臺東高商遴選多位具備資訊能力、學習態度積極的高三學生組成「納稅服務隊」，分梯次進駐財政部南區國稅局臺東分局，協助民眾辦理綜合所得稅申報，成為報稅季中最溫暖的服務力量。

為了提供民眾更專業且正確的協助，學生們在正式上線前，先參與國稅局規劃的勤前講習課程，學習最新稅務法規、申報流程及資訊系統操作技巧，並了解個資保護與服務禮儀等重要觀念。透過完整培訓，學生們不僅建立稅務知識基礎，也培養面對民眾時應有的專業態度與責任感。

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臺東高商納稅服務隊服務學生實習狀況
臺東高商納稅服務隊服務學生實習狀況

服務期間，在國稅局同仁指導下，納稅服務隊協助民眾操作網路報稅系統、填寫申報資料、整理相關文件，並提供基礎稅務諮詢。面對許多第一次使用線上申報系統或對申報流程感到陌生的民眾，學生們耐心說明、細心協助，讓報稅程序更加順利，也有效減少民眾等候時間。

(由左至右)財政部南區國稅局臺東分局秘書洪素婷、分局長楊美美、學生張皓翔、學生吳政瑾、學生賴儀萱、學生黃玟嘉、學生陳祐鈞、南區國稅局服務管理課課長劉素妮、綜合所得稅課課長盧瓊欣
(由左至右)財政部南區國稅局臺東分局秘書洪素婷、分局長楊美美、學生張皓翔、學生吳政瑾、學生賴儀萱、學生黃玟嘉、學生陳祐鈞、南區國稅局服務管理課課長劉素妮、綜合所得稅課課長盧瓊欣

不少民眾對學生們的表現留下深刻印象，稱讚他們態度親切、解說清楚，展現超齡的專業與穩定度。學生們也從服務過程中學習到課堂上難以獲得的寶貴經驗，不僅提升資訊應用與問題解決能力，更在與民眾互動中培養溝通技巧與服務精神。

臺東高商實習主任歐佩芬表示，納稅服務隊不只是專業技能的實作平台，更是一堂真實的公民教育課。學生透過服務認識政府機關運作模式，了解稅務制度與社會責任的重要性，也從民眾身上看見不同人生故事，學習同理與關懷。

財政部南區國稅局臺東分局秘書洪素婷與臺東高商校長林明錚致贈感謝狀
財政部南區國稅局臺東分局秘書洪素婷與臺東高商校長林明錚致贈感謝狀

許多參與服務的學生也分享，過去只知道報稅是大人的事情，實際投入後才發現每一筆資料都必須仔細核對，每一個步驟都關係到民眾權益，更體會到家長工作與生活上的辛勞。這段經驗不僅讓他們累積專業能力，也對未來職涯發展有更明確的方向。

臺東高商校長林明錚表示，學校長期重視實務教學與社會參與，希望學生能將課堂所學運用於真實情境，透過服務學習累積經驗、建立自信。此次納稅服務隊能獲得國稅局及地方民眾肯定，正是學生專業能力與服務精神最好的展現。

(左)財政部南區國稅局臺東分局秘書洪素婷頒發實習證書(右)學生程韻珊
(左)財政部南區國稅局臺東分局秘書洪素婷頒發實習證書(右)學生程韻珊

財政部南區國稅局臺東分局也對臺東高商學生的投入表達感謝，肯定同學們在報稅期間提供重要協助，讓申報作業更加順暢。活動結束後，國稅局特別頒發實習證書與感謝狀，肯定學生們這段時間的付出與努力。

從課堂走進社會，從學習走向服務，臺東高商納稅服務隊用行動證明，技職教育不只是技能培養，更能成為服務社會的重要力量。透過一次次真實的實作經驗，學生不僅累積專業實力，也學會以所學回饋家鄉，為社會帶來更多正向影響。

(最前排由左至右)財政部南區國稅局臺東分局服務管理課課長劉素妮、秘書洪素婷、臺東高商校長林明錚、實習主任歐佩芬、實習組長郭姿廷與納稅服務隊同學合影
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撰文、攝影／臺東高商；TCnews編修

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