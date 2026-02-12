技職金牌國手命喪輪下! 23歲雙胞胎兄斷魂"接班夢碎"

中部中心 ／中部綜合報導

台中烏日區溪南橋，11日下午發生死亡車禍，一對雙載的23歲雙胞胎兄弟檔，騎車和混凝土預拌車發生碰撞，騎士哥哥頭顱破裂死亡，弟弟則在醫院救治。而死者蘇同學是機械加工金牌國手，家中開工廠，家人也有計畫，培養他日後接班家族企業，年前卻意外遭遇死劫，讓家人和與學校老師，悲慟無法接受。





蘇姓科大生和雙胞胎弟弟騎乘機車和混凝土車對撞 哥哥命喪輪下

蘇姓科大生和雙胞胎弟弟騎乘機車和混凝土車對撞命喪輪下 死者還是技職類的金牌國手相當優秀。（圖／翻攝畫面 ）

蘇姓科大生凱旋歸國，站上台，接受卓揆頒獎。爸爸媽媽與有榮焉跟兒子一起授獎合影，優秀的孩子，參加第47屆國際技能競賽，得到CNC銑床金牌，回台後還跟總統賴清德合影自拍。11日下午蘇同學和雙胞胎弟弟共騎一輛機車，在台中烏日碰撞混凝土預拌車，兄弟倆被捲進車底，哥哥頭顱破裂喪命，弟弟傷重搶救，大雙胞胎一歲的哥哥，在後方目睹過程，驚嚇到無法言語，爸爸更是難以接受









蘇姓科大生和雙胞胎弟弟騎乘機車和混凝土車對撞 哥哥命喪輪下

家人有意栽培接班 聽聞噩耗學校老師感到惋惜認為是學校及國家人才的損失。（圖／勞動部勞動力發展署中彰投分署）





蘇同學家中開設工廠，從小耳濡目染，對機械充滿興趣，高職念的是台中高工，大學考進勤益科大，白天在家中工廠實習磨練技術，假日回學校上課，家人也有計畫栽培，接班家族企業。再四個月就要畢業，發生意外，學校老師感到震驚惋惜，回憶蘇同學學習態度認真，更是機械產業的人才，明日之星。本來該是，前途無量的金牌國手，規劃繼承家業接班，卻在農曆年前遭遇車禍死劫，接班夢碎，讓家屬無限傷慟。





